Thuiskok. Gezondheidshypes

Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben altijd blij dat er een paar dagen tussen Kerstmis en de jaarwisseling zitten. Dan kan ik even bijkomen van het overvloedige kerstdiner en me voorbereiden op het volgende feestje op Oudejaarsavond. Dit zijn voor mij ook de dagen om terug te kijken op het afgelopen jaar, los van sociale verplichtingen en nog net voor 2017 onze aandacht opeist.

2016 stond, wat betreft kookboeken, in het teken van een groot aantal (al dan niet daadwerkelijk gezonde) gezondheidshypes. Daarom leek het me mooi om het jaar af te sluiten met een toepasselijk boek: Feest voor iedereen van Alexandra Besel. Besel probeert niet per se een nieuwe hype te creëren en ze raadt ook niet aan uw mond met kokosolie te spoelen. Maar haar boek past wel in de trend: gezond eten is net zo belangrijk geworden als de smaak.

Een bijkomende ontwikkeling van die trend is het toenemende aantal allergieën dat wordt ontdekt, en het bijbehorende stijgende aantal mensen dat daarom bepaalde dingen niet meer mag eten. Juist bij feestjes, en die zullen deze week vast op de planning staan, is het soms lastig daar rekening mee te houden. Besel heeft daar een oplossing voor gevonden: modulair koken. Dat betekent dat gerechten uit verschillende (basis)onderdelen bestaan, die naar wens wel of niet met elkaar gecombineerd en aangevuld kunnen worden. Zo kan iedereen in de woorden van Besel „samen genieten van gluten-, lactose- en suikervrije gerechten”.

Besel, die psychologe en naar eigen zeggen natuurvoedingsdeskundige in opleiding is, overspoelt je in het begin met wetenswaardigheden over wat wel en niet gezond is. Interessant voor foodies, maar enigszins afschrikwekkend voor lezers die simpelweg op zoek zijn naar leuke recepten. De recepten bevatten daarnaast ook veel met zorg gekozen ingrediënten, dus dit is een boek voor fans van superfoods, ongeraffineerde suikers en vloeibare of zachte vetten.

Dat betekent niet dat er geen fijne recepten in dit boek staan. Naast veel basisgerechten bevatten hoofdstukken voor feestjes overdag, kleine feestjes en grote feesten allemaal lekkere partyhappen, zoals gevulde roodlofbladeren of cassis-basilicumijs. Dit boek biedt een uitgelezen kans om na de copieuze kerstdagen met een gezond doch lekker feest aan 2017 te beginnen. Alvast een gelukkig nieuwjaar!