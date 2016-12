Spanje pakt vijf Nederlanders op voor wietteelt

In Spanje is een groep van vijf Nederlanders aangehouden. Ze worden door de Spaanse autoriteiten verdacht van het telen en verhandelen van wiet, melden verschillende Spaanse media. Bij invallen in een aantal plaatsen rond Alicante heeft de Guardia Civil in totaal zo’n 6.000 wietplanten aangetroffen.

De verdachten, vier mannen en een vrouw, wordt lidmaatschap van een criminele organisatie, het bedreigen van de volksgezondheid, het telen van drugs en het stelen van elektriciteit ten laste gelegd. Volgens de Spaanse politie hebben twee broers de leiding over de drugsbende. Zij zouden in een luxe appartement in Altea wonen.

De overige invallen vonden plaats in Calpe, Benissa en Callosa d’en Sarria. In die huizen, die gehuurd zouden zijn door de bende, waren de plantages. De huizen werden bewoond door de drie handlangers. Naast de wietplanten zijn ook vier voertuigen, mobiele telefoons en apparatuur voor wietteelt in beslag genomen.

De Spaanse politie had de groep sinds oktober in het vizier. Na twee maanden onderzoek werd tot actie overgegaan. De verdachten, in de leeftijd van 27 tot 50, zijn in afwachting van hun rechtszaak vrijgelaten.