Facebook geeft overheden steeds vaker informatie over gebruikers

Europese veiligheidsdiensten kregen deze maand een teleurstelling te verwerken, toen het EU-hof van Justitie in Luxemburg besloot om massaal opslaan van telefoondata te verbieden. Schrale troost: even later kwam Facebook, met 1,2 miljard gebruikers veruit het grootste sociale netwerk ter wereld, met cijfers over zijn samenwerking met veiligheidsdiensten, politie en andere overheidsinstellingen.

Belangrijkste conclusies: Facebook krijgt steeds vaker het verzoek om gegevens van gebruikers af te staan, het aantal aanvragen ging in het eerste halfjaar van 2016 met 27 procent omhoog. In de meeste gevallen geeft het bedrijf daar ook gehoor aan.

Informatieverzoeken gaan volgens Facebook meestal niet over terrorisme, maar over ‘gewone’ criminele zaken als kidnappings en berovingen. Onderzoekers willen dan vooral historische locatiegegevens van vermeende daders weten, of tijdstippen waarop is ingelogd.

Om reputatieschade voor te zijn, bezweert het bedrijf in een persbericht dat het zeker niet klakkeloos data afstaat: “We bestuderen elk verzoek om gebruikersdata nauwkeurig, en zullen protesteren als we het er niet mee eens zijn. We bieden overheden zeker geen ‘achterdeur’ aan waardoor ze direct bij gebruikersgegevens kunnen.”