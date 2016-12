Nepnieuws is niet gelijk aan gekleurd nieuws

Het nepnieuws haalde deze Kerst twee keer het reguliere nieuws. Eerst omdat de Pakistaanse minister van Defensie Israël dreigde met een atoomaanval naar aanleiding van een nepbericht. Daarna toen Commissievoorzitter Juncker zei dat hij wil dat sociale media meer doen tegen de verspreiding van nepnieuws.

Nu reageren mensen nooit heel enthousiast op Juncker en deze keer vormde geen uitzondering. Juncker is zelf een neppoliticus, was het commentaar op sociale media. Een twitteraar genaamd ‘Flurk47’ vroeg zich af: „Wie bepaalt wat ‘nepnieuws’ is? Nepnieuws kan ook ‘politiek correct’ zijn.”

Flurk47 stelde verzonnen nieuws hiermee gelijk aan gekleurd of onvolledig nieuws. Dat hoor je de laatste tijd vaker. Vorige week was ik bij een debatavond van het Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Journalisten Wierd Duk (Algemeen Dagblad), Jelte Wiersma (Elsevier) en Sietske Bergsma (The Post Online) praatten daar over de journalistiek in Nederland.

De centrale vraag: bieden de ‘mainstream media’ wel betrouwbare berichtgeving? Het antwoord: nee. Ze schilderen politici als Poetin en Viktor Orbán negatief af, terwijl ze geen idee hebben wat er speelt in Rusland en Hongarije. Ze proberen ons een schuldgevoel aan te praten over vluchtelingen. Ze negeren de problemen met de islam.

Het gesprek ging ook over nepnieuws. Sietske Bergsma verwoordde dezelfde twijfel als Flurk47: „Wie bepaalt wat nep is? Dat Kerst wordt afgeschaft wordt ook nepnieuws genoemd!” Baudet vond dat de NPO met de „bagger” die deze uitzendt zelf nepnieuws verspreidt. Het bestrijden van nepnieuws noemde hij een aantasting van de vrijheid van meningsuiting. „We moeten onze vrijheid beschermen tegen de perverse elite.”

Interessant was dat ook hier mogelijk eenzijdige berichtgeving op één hoop werd gegooid met nepnieuws. Over dat eerste: Wierd Duk merkte op dat de blik van redacteuren in gevestigde media „voor 90 procent hetzelfde staat afgesteld”. Hij heeft een punt, want redacties bestaan voor een groot deel uit witte Randstedelingen die stemmen op middenpartijen. Maar er is een verschil tussen deze redacteuren, die van toetsbare feiten verslag doen, en Macedonische tieners die rijk worden met het verspreiden van verzinsels.

Als dat verschil teruggebracht wordt tot een verschil van mening, kunnen we net zo goed de ‘mainstream media’ afschaffen en het nieuws overlaten aan degenen die met fantasie hun brood verdienen. Dan zijn er geen feiten meer, maar tenminste ook geen politieke correctheid!

Floor Rusman vervangt Tom-Jan Meeus.