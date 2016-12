‘Neergestort vliegtuig Colombia had geen brandstof meer’

Het gecrashte vliegtuig van de Boliviaanse maatschappij LaMia dat op 28 november op weg was van Bolivia naar het Colombiaanse Medellin kwam tijdens de vlucht zonder brandstof te zitten. Dat meldt de Colombiaanse luchtvaartautoriteit aan persbureau AP.

De conclusie is volgens de luchtvaartautoriteiten gebaseerd op de gegevens van de zwarte dozen. Snel na de crash werd een brandstoftekort als meest waarschijnlijke oorzaak gezien. Die conclusie was gebaseerd op gesprekken uit de cockpit. De zwarte dozen bevatten gegevens van een vlucht zoals hoogte, snelheid en gesprekken uit de cockpit.

Tweet met animatievideo over het neergestorte toestel. Tekst gaat verder onder de tweet.

Aerocivil presenta informe preliminar del accidente de LAMIA en Antioquia https://t.co/7H0uzcKJsh — AERONÁUTICA CIVIL (@AerocivilCol) December 26, 2016

Niet getankt

Volgens het onderzoek is het vliegtuig neergestort omdat de piloot tijdens een tussenstop in het Braziliaanse Santa Cruz niet heeft getankt en problemen met de motor door het gebrek aan brandstof niet heeft gemeld. De crash is volgens het onderzoek veroorzaakt door menselijk handelen en niet door technische mankementen.

Op de betreffende vlucht zat het voltallige voetbalteam van de Braziliaanse club Capecoense. Het team was op weg naar de Colombiaanse stad Medellin voor de eerste van twee finalewedstrijden van de Zuid-Amerikaanse bekercompetitie Copa Sudamericana, vergelijkbaar met de Europa League. Drie van de spelers overleefden de crash, net als twee bemanningsleden en een journalist. Bij de ramp kwamen 71 mensen om het leven.

In de voetbalwereld werd verslagen gereageerd op het ongeval. Bij verschillende voetbalwedstrijden over de hele wereld werd een minuut stilte gehouden en het team van Capecoense werd uitgeroepen tot winnaar van de Copa Sudamericana.

Begin december deden de Colombiaanse autoriteiten een inval bij de Boliviaanse luchtvaartmaatschappij. De autoriteiten onderzochten of er overtredingen waren begaan bij het naleven van veiligheidsprotocollen. Het is nog niet bekend of werknemers van LaMia vervolgd zullen worden. De vliegvergunning van de maatschappij is ingetrokken.