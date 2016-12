Minister Rusland: technische fout of piloot oorzaak crash

Het is zeer waarschijnlijk dat de TU-154 van het Russische leger zondag neerstortte in de Zwarte Zee door een technisch mankement of een fout van de piloot. Dat zei de Russische minister Maksim Sokolov van Transport maandag. Terrorisme wordt niet volledig uitgesloten, maar niet als een van de hoofdopties gezien.

De zoekactie van Rusland naar wrakstukken en lichamen van de passagiers is de hele nacht van zondag op maandag doorgegaan. Om het zicht zo optimaal mogelijk te houden werden enorme zoeklichten gebruikt. Er zijn tot nu toe elf lichamen en enkele delen van lichamen geborgen en geen overlevenden gevonden. Bij de zoekactie voor de kust van Sotsji zijn 3.500 mensen en vliegtuigen, 39 schepen, vijf helikopters en 100 duikers betrokken. De zwarte dozen zijn nog niet gevonden.

Het vliegtuig, dat onderweg was van Moskou naar Latakia in Syrië en een tussenlanding maakte in Sotsji, stortte zo’n twee minuten na het opstijgen in Sotsji neer. Een audio-opname uit de cockpit toont aan dat er niet over mogelijk technisch falen gepraat werd. De piloot heeft geen noodsignalen uitgezonden. Volgens de Russische autoriteiten waren de weersomstandigheden om te vliegen goed. Het vliegtuig uit 1983 was in september voor het laatst gerepareerd, de piloot was ervaren.

De Tupolev-154 is een toestel dat sinds de jaren zestig geproduceerd wordt. In totaal zijn er 39 ongelukken geweest met dit type vliegtuig. Weinig van die ongelukken kwamen echter door technische mankementen, schrijft de BBC. Onder meer het Poolse toestel waarin de toenmalige Poolse president zat dat in 2010 neerstortte, was van hetzelfde type.

Dag van nationale rouw

De vlaggen in Rusland hangen maandag halfstok. Er is een dag van nationale rouw afgekondigd. Bij het vliegveld van Sotsji en bij het gebouw van het Alexandrov Ensemble in Moskou werden bloemen gelegd. Het Alexandrov Ensemble is het officiële koor van het Russische leger. 64 van de 92 inzittenden waren van het koor en de muzikale begeleiding.

Ook waren er negen journalisten, acht militairen, twee burgers en acht bemanningsleden aan boord. Een van hen was de beroemde ‘dokter Liza’, een bekende Russische arts die liefdadigheidswerk deed in onder meer Oekraïne.