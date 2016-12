Leidt nepnieuws bijna tot een kernoorlog tussen Pakistan en Israël?

Zo vlak voor kerst vergat de Pakistaanse minister van Defensie Khawaja Asif even dat deze periode bedoeld is om op te roepen tot vrede op aarde. Op Twitter sloeg hij stevige taal uit. Asif herinnerde Israël eraan dat ook Pakistan een nucleair wapenarsenaal tot zijn beschikking heeft.

KhawajaMAsif Khawaja M. Asif Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH 23 december 2016 @ 18:51

Dat deed hij in reactie op uitspraken van de minister van Defensie van Israël. Die zei op website AWD News dat Israël Pakistan met kernwapens zou vernietigen als dat land grondtroepen naar Syrië zou sturen om tegen Islamitische Staat te vechten. Probleempje: de Israëlische minister van Defensie heeft die uitspraken nooit gedaan en AWD News is een website die nepnieuws verspreidt. Op Twitter ontkrachtte Israël de uitlatingen dan ook.

Dat er iets niet klopte had Asif kunnen afleiden uit het feit dat Israël ook maar dreigde met kernwapens. Dat zou immers betekenen dat Israël toegeeft over kernwapens te beschikken en dat heeft het land officieel nog nooit gedaan. Daarnaast heeft Asif waarschijnlijk niet verder gelezen dan de kop. Niet de huidige minister van Defensie van Israël wordt in het nepartikel geciteerd, maar voormalig minister Moshe Ya’alon.

Lees ook dit artikel over de makers van nepnieuws in Macedonië: In Skopje is nepnieuws goede business

En kennelijk is Asif niet eens op de hoogte van het beleid van zijn eigen land inzake Syrië. Pakistan is formeel neutraal, maar is tegen een eventuele val van het regime van Assad. Het land heeft zich uitgesproken tegen elke vorm van buitenlandse militaire interventie.

Onder meer The New York Times berichtte over de uitlatingen van Asif. Dat leidde tot nog een reactie op Twitter. Asif gaf zijn fout niet toe, maar zei wel dat hij voor vreedzame coëxistentie is. De Pakistaanse kernwapens zijn alleen maar een afschrikwekkend middel, zo meent hij.

Pizzeria

AWD News is zeker niet de enige website die bewust nepnieuws maakt. Vooral in de voorbije Amerikaanse verkiezingscampagne circuleerde er via Facebook een hoop nepnieuws. De discussie is of en in hoeverre dat Donald Trump aan zijn baan voor de komende vier jaar geholpen heeft. Facebook kondigde aan harder op te gaan treden tegen nepnieuws.

Dat nepnieuws echte gevolgen kan hebben bewijst het verhaal over een pizzeria in Washington. Pizzeria Comet Ping Pong zou volgens een veel verspreid nepartikel de centrale locatie zijn waarvandaan Democratische kopstukken een pedonetwerk runnen. Het gevolg was dat er demonstranten voor de deur stonden en er uiteindelijk een man met een wapen het restaurant inging. Geen kernwapen, dat dan weer niet.

Lees ook dit verhaal van onze correspondent Guus Valk: Hoe nepnieuws mijn buurtpizzeria verwoestte