Kijken: een praatgroep voor wie Bill Murray heeft ontmoet

Bill Murray (56) is de onbetwiste koning van de droogkomische Hollywoodrollen. De pessimistische weerman van Groundhog Day, een stille man op zoek naar zijn ex-geliefde in Broken Flowers, de eenzame Bob in Tokyo in Lost in Translation - alle rollen dragen zijn handtekening, al is het alleen maar door zijn vaak melancholisch-trieste blik.

De afgelopen paar jaar lijkt het erop alsof hij dat imago nu ook in het echte leven inzet. Steeds vaker duiken er verhalen op van ‘gewone’ mensen die Bill Murray ergens ontmoeten. In een bar, in een museum of in het park. Hij komt naar je toe, maakt vervolgens een praatje, bestelt een drankje voor je, springt in je verlovingsfoto, geeft een speech op je vrijgezellenfeest - en verdwijnt dan weer. The New York Times schreef eerder al een stuk, toen Bill Murray opeens in een café verscheen als barman.

Lees ook: Het stuk in de New York Times

Murray neemt zijn schijnbare carrièreswitch serieus, want er zijn in ieder geval op z’n minst tientallen situaties bekend waar de acteur tevoorschijn springt. Reden voor The New Yorker om een paar gelukkigen die het mochten meemaken bij elkaar te verzamelen en met elkaar in gesprek te laten gaan. In praatgroepvorm, dat wel, want het is niet niks om Murray mee te maken.

Echt of toch een set goede acteurs? The New Yorker staat erom bekend soms fictie te produceren, maar de reeks waar deze video uit komt (The New Yorker Presents) maakt bijna alleen maar documentair materiaal. Bovendien is het resultaat hoe dan ook komisch en vervreemdend, en de anekdotes komen overeen met hoe Murray zich bij de ontmoetingen gedraagt.

Zo vertelt Will in de kring hoe hij in het Metropolitan Museum of Art Murray tegenkwam, die hem vroeg te zoeken naar zijn kinderen. Een ander zag hem zitten in een restaurant met z’n ouders, waar Murray op zijn stoel ging staan en vroeg of de muziek harder mocht bij een Beach Boys-liedje. Zijn ouders sloegen hun ogen neer. Daarna ging hij weer zitten.

De vraag blijft waarom Murray dit precies doet. Hij is gewoon vrienden met iedereen, stelt een van de leden van de groep. Maar het lijkt juist het mysterie te zijn dat de acties zo aantrekkelijk maakt. Er is zelfs een speciaal 0800-nummer dat je kan bellen om een bericht bij Murray achter te laten. “Maar ik denk niet dat je hem kan vinden”, zegt een van de mannen in de praatgroep.