Het beste van Goal van het Weekend 2016: elf keer goed raak

Dat viel niet mee: uit een slordige 44 competitieweekenden met de mooiste goals nog eens de állerbeste selecteren. En toch, hier zijn de elf kroonjuwelen van 2016.

Trouwe volgers van deze al weer zes jaar oude rubriek weten het: de FIFA-verkiezing van het doelpunt van het jaar is iets anders dan het beste van Goal van het Weekend. Wij houden ons bij de oerplek van het voetbal: het weekend.

Julien Vercauteren (KVC Westerlo) 18 januari

Bijna een jaar geleden door Westerlo - stijf onderaan in de Jupiler Pro League - aangetrokken en debuterend met een doelpunt in de slotminuut dat A) de winnende treffer is en B) van godvergeten schoonheid getuigt?

Johnathan Opoku (VVV Venlo) 29 februari

Zo sta je op straat omdat je cluppie – SC Veendam in Opoku’s geval – hartstikke bankroet gaat, en zo ga je de wereld over dankzij Het Internet omdat je een doelpunt van wereldklasse maakt:

Quincy Amarikwa (San Jose Earthquakes) 14 maart

Half maart kwam Yoichiro Kakitani: inventief, effectief en met brille. Je denkt “Kakitani jongen, jij hebt de Goal van het Weekend”. Totdat in de vroege maandagochtend de inzending van Quincy Amarikwa nog binnenkwam…

Luís Zambujo (Portimonense) 2 mei

Stapte als tienjarig jochie binnen in de voetbalschool van Benfica maar dwaalt inmiddels al jaren rond door het tweede niveau van het Portugese voetbal. Deze had echter best op de Puskás-shortlist gemogen:

Guillermo Molins (Malmö FF) 17 mei

In 2011 legde Anderlecht een half miljoen op tafel voor deze Uruguayaanse Zweed, alleen liep Molins direct een zware knieblessure op en wist hij in twee seizoenen te Brussel niet door te breken. Terug in de moederschoot werd de nu 27-jarige aanvaller dit weekend een internethit:

Noah Sonko Sundberg (GIF Sundsvall) 23 mei

De aanname, de executie, de bal die nog even de lat toucheert. En dan te bedenken dat Sonko ‘gewoon’ een verdediger is.

Xabi Alonso (Bayern München) 29 augustus

Pep was verdwenen, maar Bayern en in het bijzonder Xabi Alonso (35) begonnen het seizoen onverminderd goed:

Grzegorz Bonin (Górnik Leczna) 19 september

Beter dan die van Jens Toornstra in december. Bonin speelt niet voor niets bepaald niet bij de crème de la crème van het Poolse betaald voetbal, al jaren niet. En dan maakt hij dus opeens zo’n doelpunt waar je gewoonweg naar kunt blíjven kijken.

Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) 26 september

De mooiste teamgoal uit Goal van het Weekend 2016: Gonzalo Castro, Julian Weigl, Pierre-Emerick Aubameyang en Raphaël Guerreiro namens Borussia Dortmund:

Dimitri Payet (West Ham United) 3 oktober

Feestnummer op Euro 2016 natuurlijk en wat een fantastisch doelpunt voor West Ham; de club die hij na dat geweldige EK mooi trouw bleef. Lang leve de sologoal:

Hilal Soudani (Dinamo Zagreb) 12 december

Zoals destijds op maandagochtend beschreven: “Perfect geraakt, de timing klopt, de plof van het contact tussen de knikker en de wreef klinkt zoals Ad van Gils dat vroeger in Snelle Jelle beschreven zou hebben. Dan weet je dat het goed zit.”

Hartelijk dank voor het volgen van Goal van het Weekend. Fijne jaarwisseling, vanaf 9 januari zijn we weer terug!