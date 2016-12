De harten van Koeman

Er zijn dagen dat ik niet aan Ronald Koeman denk. Gisteren wel. De afgelopen etmalen kon de Nederlandse voetbalwereld uitbuiken van copieuze maaltijden, maar Ronald moest werken. In Engeland wordt tijdens de feestdagen extra veel gevoetbald.

Samen met zijn broer Erwin werkt Ronald als hoofdtrainer bij Everton. De club moest op Tweede Kerstdag uit spelen tegen Leicester City.

Anderhalve week geleden plaatste Ronald een foto van zijn vader Martin Koeman (1938-2013) op Twitter. Onderschrift: True legends never die. Met een persoonlijk zinnetje van Ronald: ‘Still missing.’ Hij plaatste er nog een icoontje van een hartje bij.

Waarom wilde Ronald de herinnering aan zijn vader delen?

Ik zocht naar antwoord in een sfeervol dubbelinterview dat journalist Willem Vissers voor de Volkskrant had met de twee broers. Ze missen hem en zien dat ze op hem gaan lijken.

Erwin: „Ronald ís vader. De trekken in zijn gezicht, zoals hij autorijdt, zoals hij zit.”

Ronald: „De loop, de houding. Heel erg zoals onze vader was. Kont naar achteren, hahaha. Je ziet weer veel van elkaar dat je voorheen niet zag. Ik zie nu steeds meer dat Erwin toch ook trekken van onze vader heeft.”

Op dit moment is Ronald Koeman waarschijnlijk de beste Hollandse trainer in het buitenland. De lengte van jaren hebben hem gezag gegeven. Met het ouder worden neemt hij spelenderwijs jonge voetballers onder zijn hoede. Dat deed hij bij zijn eerste Engelse club Southampton, nu geeft hij talenten van Everton een zetje in de goede richting.

Onlangs liet hij zich ontvallen graag Memphis Depay in te lijven. De aanvaller zit te verpieteren bij Manchester United; maandag zat hij niet eens als reserve op de bank. Een weekje met de broers Koeman op het trainingsveld en Depay wervelt weer met de bal.

Ronald Koeman heeft een hechte familieband. Terwijl andere voetbaliconen hun privéleven tot in het extreme afschermen, toont Ronald ons af en toe doorkijkjes: we mogen zijn broer, zijn vrouw en zijn keepende zoon zien. En dus ook het eerbetoon aan zijn vader.

In het werk is hij bloedserieus. Op Tweede Kerstdag plaatste Ronald vijf uur voor de wedstrijd een nuchter bericht: Matchday. Geen woord te veel. Ook geen verwijzing naar de toen net overleden George Michael. De zanger is in hetzelfde jaar geboren als Ronald, in 1963. Hij werd 53 jaar. Hartfalen, zei de manager van de zanger.

Everton won met 2-0. Ronald kon thuis tevreden de broeksriem een gaatje losser zetten.

Over de dood van zijn vader – meneer Koeman overleed op 75-jarige leeftijd aan een hartinfarct – zei Ronald in het interview: „Natuurlijk missen we onze vader, maar aan alle levens komt een eind. Het was een mooie dood, alleen niet op die leeftijd.”

Dat verdomde hart ook altijd.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.