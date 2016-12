De app store begint op V&D te lijken

Het mag dan goed gaan in de echte economie, de app-economie hapert. Heb je in 2016 een nieuwe app gedownload die je daadwerkelijk bleef gebruiken, dan ben je een uitzondering. Nu de smartphone bijna tien jaar bestaat is de grootste groep mensen klaar met experimenteren. De downloadlijsten van Android en iOS worden al jarenlang aangevoerd door Google en Facebook; nieuwe namen dringen moeizaam door.

Het is een veeg teken dat retrofiguren als Mario (jaren 80) en Pokémon (jaren 90) voor de downloadrecords zorgen. Super Mario Run was dit jaar de snelst gedownloade app van de App Store: 40 miljoen downloads in vier dagen. Pokémon Go haalde meer dan 100 miljoen downloads.

De minste meuk

Die downloadcijfers zeggen weinig. De schattingen lopen uiteen, maar ongeveer de helft van de apps is binnen een dag weer verwijderd. Super Mario viel tegen en zelfs de hype rondom Pokémon, dat iets nieuws en opwindends bracht, bloedde na de zomer dood. Ik ken nog maar een paar fanatici die Pokémon als excuus gebruiken voor een avondwandeling. Je kunt ook een hond nemen – dat scheelt batterijen.

De app stores beginnen op V&D te lijken, met een groot, onoverzichtelijk en achterhaald aanbod. Dit najaar begon Apple een grote schoonmaak onder twee miljoen apps en Google haalt de bezem door de Play Store (2,2 miljoen apps). Ooit ging het er om wie de meeste apps telde; nu is de uitdaging de minste meuk te hebben.

Apple meldde begin dit jaar dat Europese ontwikkelaars sinds 2008 tien miljard euro verdienden in de App Store. Maar zo makkelijk hebben app-bouwers het niet. Het is lastig op te vallen tussen twee miljoen anderen, geld vragen voor upgrades is ingewikkeld en je loopt altijd het risico gesherlocked te worden.

Ik betrap mezelf er nu al op dat ik vaak met de zoekfunctie begin, in plaats van een losse app te openen met een tik op een icoontje

‘Sherlocked’

I beg your pardon? De term stamt uit 2002, toen Apples zoekprogramma Sherlock de app ‘Watson’ van een ontwikkelaar na-aapte in Mac OS en daarmee overbodig maakte. Een app-maker die gesherlocked wordt kan inpakken, zeker op de smartphone. De zaklamp-app, de weer-app, de notitie-app, ze werden allemaal standaard onderdeel van iOS en Android.

De grootste slokops zijn digitale assistenten zoals Apple Siri, Google Assistent en Microsoft Cortana. Die groeien langzaam maar zeker uit tot één grote super-app. In 2019 zal twintig procent van al onze interacties op de telefoon via zo’n assistent plaatsvinden, denkt onderzoeksbureau Gartner. Dat lijkt me een voorzichtige schatting; ik betrap mezelf er nu al op dat ik vaak met de zoekfunctie begin, in plaats van een losse app te openen met een tik op een icoontje. Zoals je de webbrowser opent met Google, niet met het intikken van een webadres.

Je telefoon krijgt One App to rule them all. Andere apps worden gereduceerd tot simpele widget, kaartje of notificatie. Het wordt stil in de downloadwinkel.