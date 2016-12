Coach succesvolle NL’se volleybaldames stapt op

De Nederlandse volleybaldames moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach. De Italiaan Giovanni Guidetti (44) heeft aangekondigd op te stappen, meldt de volleybalbond maandag.

Aan de resultaten ligt het vertrek van Guidetti niet. Guidetti wil meer tijd hebben voor zijn gezin, zo geeft hij als reden op voor zijn plotselinge stap. Naast bondscoach is Guidetti ook trainer van de Turkse topclub Vakifbank Spor Kulübü uit Istanbul. Daar woont hij ook. Dit jaar kreeg hij samen met zijn vrouw, de Turkse volleybalster Bahar Toksoy, een dochter.

Door in plaats van het Nederlandse team het Turkse nationale team te coachen, kan hij meer tijd met hen doorbrengen. Binnenkort wordt Guidetti als coach van het Turkse team gepresenteerd. In juli verlengde Guidetti zijn contract nog tot en met 2020. Hij werd dit jaar genomineerd voor sportcoach van het jaar, maar won niet.

Lees ook dit interview met Guidetti: Reken maar dat ik een klootzak kan zijn

Succescoach

Guidetti stond sinds begin 2015 aan het hoofd van de volleybalploeg. Onder hem boekten de dames een paar mooie successen. Tijdens de Spelen in Rio greep Nederland met een vierde plaats net naast de medailles. Bij het EK volleybal in 2015 in Nederland en België pakten de vrouwen zilver, bij de World Grand Prix in 2016 werden de dames derde.

In een verklaring noemt Guidetti het besluit het moeilijkste wat hij ooit heeft genomen:

“Ik verlaat een geweldig team, vol geweldige speelsters en een geweldige staf, terwijl we nog midden in een succesvolle reis zitten. De laatste twee jaar waren voor mij een ongelooflijke ervaring.”

Technisch directeur van de bond Bram Ronnes en aanvoerder Maret Balkestein-Grothues reageren teleurgesteld. Balkestein-Grothues: