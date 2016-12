Astronoom Vera Rubin overleden op 88-jarige leeftijd

Courtesy of Carnegie Institution of Washington

De astronoom Vera Rubin is zondagavond op 88-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt haar zoon maandagavond tegenover persbureau AP. Rubin is vooral bekend geworden door haar werk in de jaren zeventig naar het bestaan van donkere materie.

Aanvankelijk deed Rubin onderzoek naar rotatiesnelheden van sterrenstelsels. Ze observeerde daarbij dat sommige sterren veel sneller bewegen dan op basis van hun zichtbare materie te verwachten is. Die verschillen in snelheid zouden komen door wat nu is bekend komen te staan als donkere materie. Dat is niet direct met het oog waarneembaar, maar het heelal zou daar voor 27 procent uit bestaan.

Don't shoot for the stars, we already know what's there. Shoot for the space in between because that's where the real mystery lies. — Vera Rubin (@rubin_vera) February 4, 2016

Een poging om op de prestigieuze universiteit van Princeton een master in astronomie te doen, mislukte omdat die instelling tot 1975 geen vrouwen toeliet. Ze ging echter naar een andere universiteit en promoveerde in 1954. Na een paar jaar als onderzoeksassistent gewerkt te hebben, kreeg Rubin in 1965 een vaste aanstelling bij het Carnegie Institution for Science. Bij dat instituut in Washington zou ze haar belangrijkste ontdekkingen doen.

De asteroïde 5726 Rubin is naar de onderzoekster vernoemd. Daarnaast kreeg ze als tweede vrouw de Gold Medal van de Royal Astronomical Society. Ze werd vaak genoemd voor de Nobelprijs, maar heeft die nooit ontvangen.

Rubin woonde tot aan haar overlijden in Princeton. Ze stierf een natuurlijke dood.