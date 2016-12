NRC checkt: ‘4 op de 10 jonge mannen trouwen omdat partner dat wil’

De aanleiding

Het aantal mensen dat trouwt daalt al jaren, maar nog altijd willen de meeste twintigers ooit wel trouwen. Een belangrijke reden die mannen noemen, is dat de partner het wil, schreef Metro. De kop: ‘Mannen trouwen vooral omdat de vrouw dat wil’. In het artikel zelf gaat het over ‘twintigers’. De NOS schreef: „Vier op de tien jonge mannen trouwen omdat partner dat wil.” Klopt dat?

Waar is het op gebaseerd?

De artikelen van Metro en NOS zijn gebaseerd op een persbericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekbureau bracht vorige week dinsdag nieuwe cijfers naar buiten over het aantal mensen dat op een bepaalde leeftijd getrouwd is. Daaraan werd de motivatie om te trouwen gekoppeld.

En klopt het?

Het persbericht van het CBS kopt: „Jonge man trouwt vaak omdat partner dat wil.” We lezen: „Dat het huwelijk bij 20- tot 29-jarige vrouwen wat populairder is dan bij mannen blijkt ook uit het feit dat bijna 40 procent van de mannen aangeeft te willen trouwen omdat hun partner dat wil. Vrouwen noemen deze reden zelden.”

Het bevestigen van de relatie zou voor „ongeveer twee op de drie mannen en vrouwen” de voornaamste reden zijn om te trouwen. De aanwezigheid van een kind of de kinderwens speelt „voor ruim eenderde” een rol. Zo’n twintig procent van de vrouwen, zo schrijft het CBS, wijst vooral op „het romantische aspect van de bruiloft: het feestje en de sprookjesachtige witte jurk”.

We bellen met het CBS. De informatie over de trouwmotivatie blijkt afkomstig uit het onderzoek Gezinsvorming, uit 2013. 17.900 mannen en vrouwen van 18 tot en met 79 jaar, geboren in de periode 1934-1995, vormden de steekproef.

Uiteindelijk werden 10.255 personen geïnterviewd, wat neerkomt op een respons van 57 procent.

Jan Latten, de hoofddemograaf van het CBS, vertelt dat ongehuwde, samenwonende twintigers met een trouwwens in 2013 zijn gevraagd naar hun trouwmotivatie. We ontvangen de tabellen en lezen dat deze vraag is voorgelegd aan 105 mannen en 166 vrouwen. 37 procent van de mannen zegt te willen trouwen omdat hun partner dat graag wil, tegenover 12 procent van de vrouwen.

Volgens Lex Olivier, ombudsman bij MOA, de branchevereniging voor marktonderzoekers, is de geïnterviewde groep niet „vreselijk groot”, maar „statistisch gezien wel significant”. Je zou dus kunnen stellen dat 37 procent van de ongehuwde, samenwonende mannen in de twintig wil trouwen omdat hun partner dat wil.

Conclusie

Dat mannen vooral willen trouwen omdat hun partner (dus niet per se vrouw) dat wil, is afkomstig uit een onderzoek uit 2013 onder ongehuwde, samenwonende twintigers met een trouwwens. De groep bestond uit 105 jongemannen, van wie 37 procent aangaf deze motivatie te hebben. Het gaat dus eigenlijk niet, zoals de NOS beweert, om vier op de tien mannen.

Een andere kanttekening: de vraag is gesteld aan ongehuwde mannen. Zeggen dat je zal trouwen, is niet precies hetzelfde als daadwerkelijk met deze motivatie getrouwd zijn. Om te concluderen dat mannen trouwen omdat hun partner dat wil, hadden eigenlijk getrouwde mannen bevraagd moeten worden.

Bovendien komen de cijfers uit 2013 en weten we niet of dit in 2016 nog steeds exact zo is. Er zijn geen andere onderzoeken naar de trouwmotivatie van volwassen Nederlanders te vinden. Met deze kanttekeningen beoordelen we de uitspraak als grotendeels waar.

