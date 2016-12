4 doden, veel schade door orkaan Filippijnen

De orkaan Nock-Ten heeft zondagnacht op de Filippijnen gezorgd voor tenminste vier doden. Dat meldt persbureau AP. De storm, die lokaal bekend staat onder de naam Nina, bereikte gisteren de kust van de provincie Catanduanes. Een man werd geraakt door een rondvliegende boom, en drie dorpelingen werden in de provincie Albay overvallen door een plotselinge golf.

De storm is de zwaarste van het land sinds de orkaan Haiyan 7.300 slachtoffers maakte in 2014. De schade van Nina is tot nu toe vooral materieel: het elektriciteitsnetwerk in de regio ligt voor een groot deel plat, en veel huizen zijn verwoest. Door omgevallen bomen zijn wegen geblokkeerd. Op zee kwamen twee schepen in de problemen waarna ze noodsignalen uitzonden. De kustwacht zegt reddingsschepen te hebben uitgestuurd.

Locatie van de eilandprovincie Catanduanes, waar de orkaan de Filippijnen bereikte

Inmiddels verliest Nina aan kracht, maar er kunnen volgens de Filippijnse autoriteiten nog altijd hevige windvlagen voorkomen. Later op maandag, na de hoofdstad Manilla te hebben gepasseerd, zal de storm de archipel weer verlaten.

Mensen op straat

Van tevoren waren meer dan 383 duizend mensen op de vlucht geslagen door de storm, maar het bleek moeilijk om veel inwoners te overtuigen van de noodzaak te vertrekken tijdens kerst. Volgens een medewerker van de calamiteitendienst in de provincie Albay waren er op het hoogtepunt van de storm veel mensen op straat.

Per jaar zijn er ongeveer twintig orkanen en stormen op de Filippijnen. De afgelopen 65 jaar was het zeven keer raak met een orkaan tijdens Kerst.