Zanger George Michael (53) overleden

De Britse zanger George Michael is op 53-jarige leeftijd overleden. Zijn woordvoerder meldt dat hij “vredig thuis overleden is”, schrijft de BBC.

Het is nog onduidelijk waaraan de zanger, één van de bekendste popsterren ter wereld, is overleden. Volgens de politie is er geen sprake van verdachte omstandigheden.

In een verklaring laat de woordvoerder van de artiest weten:

“Tot ons grote verdriet kunnen we bevestigen dat onze geliefde zoon, broer en vriend George is overleden tijdens de kerstperiode.”

De familie vraagt of hun privacy gerespecteerd wordt “in deze moeilijke en emotionele tijd”. Er wordt op dit moment geen verder commentaar gegeven, aldus de verklaring.

Wham!

George Michael werd als Georgios Kyriacos Panayiotou in het noorden van Londen geboren. In de jaren tachtig werd hij wereldberoemd met het duo Wham!, dat hij met zijn schoolvriend Andrew Ridgeley startte. Het duo scoorde hits als Wake me up before you go go, Freedom en Last Christmas.

Daarna volgde een succesvolle solocarrière. In Nederland scoorde hij onder meer nummer 1-hits met A different corner, I knew you were waiting (for me), I want your sex en Faith. In totaal verkocht hij in vier decennia tijd 100 miljoen albums.

Eerder deze maand werd bekend dat George Michael samen met songwriter en producer Naughty Boy werkte aan een nieuw album.

