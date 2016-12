Vogelgriep bij bedrijf Zoeterwoude - 60.000 kippen geruimd

Bij een pluimveebedrijf in Zoeterwoude is vogelgriep van de variant H5 vastgesteld. De 28.500 kippen van de boerderij worden geruimd. Of het om de dodelijke en besmettelijke variant H5N8 gaat is nog niet bekend.

Ook 30.000 kippen van een boerderij die op minder dan een kilometer afstand ligt, worden preventief geruimd, zo meldt het ministerie van Economische Zaken. Om verspreiding te voorkomen mogen er in een straal van tien kilometer geen pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel vervoerd worden.

Sinds er eind november bij een pluimveehouder in Biddinghuizen vogelgriep werd ontdekt, zijn er acht andere bedrijven geweest door heel Nederland waar ook besmettingen zijn vastgesteld. Bij zes bedrijven in de buurt daarvan is overgegaan tot preventieve ruimingen. Begin november werd er ook al een groep wilde watervogels in Monnickendam ontdekt die waren doodgegaan door vogelgriep.

Afgelopen week bleek ook dat er vogelgriepbesmettingen waren bij Dierenhandel Hoogendoorn in Stolwijk, de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland. 6.600 vogels zijn geruimd en het bedrijf moet drie maanden dicht.

Aanvankelijk werd er in Nederland een nationale ophok- en afschermplicht ingesteld. Begin december werden de regels iets versoepeld. De maatregelen zijn landelijk alleen nog maar van kracht voor pluimvee, watervogels en loopvogels. Rondom de plekken waar besmettingen worden aangetroffen zijn de strengere regels zoals een vervoersverbod nog wel geldig.

Ontdekkingen van vogelgriep en ruimingen vanaf november 2016