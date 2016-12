Kapers Libisch vliegtuig voorgeleid

De kapers van het Libische vliegtuig dat op vrijdag gekaapt werd, zijn zondag voorgeleid. De twee mannen worden verdacht van ontvoering, het gebruik van geweld in een vliegtuig en vrijheidsberoving. Dat meldt persbureau AP op basis van de autoriteiten in Malta.

Allebei de kapers, naar verluidt Gaddafi-aanhangers, verschenen zondag in kogelwerende vesten in de rechtbank in de Maltese hoofdstad Valletta. Het duo beweert onschuldig te zijn en wil daarom vrijgelaten worden. Echter, als de rechtbank ze schuldig acht voor ontvoering, kunnen ze een levenslange gevangenisstraf krijgen.

Raadsel

Het vliegtuig van een Libische luchtvaartmaatschappij werd vrijdag door de mannen gekaapt terwijl het op weg was naar de hoofdstad Tripoli.

Op bevel van de kapers week de piloot uit naar naar Malta, zo’n 500 kilometer van de Libische kust. De eisen van de kapers, die zeiden handgranaten te hebben, bleven de hele dag onduidelijk. Tot op heden is ook nog steeds niet bekend wat de motieven van de daders waren om het vliegtuig te kapen.

In de loop van de dag werden alle passagiers vrijgelaten. De bemanningsleden verlieten samen met de kapers als laatste het toestel. In totaal zaten er 118 mensen aan boord in het toestel van Afriqiyah Airways, onder wie zeven bemanningsleden.