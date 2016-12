Twee doden bij aanslag op markt in Kameroen

Bij een aanslag in Kameroen zijn zondag twee mensen om het leven gekomen en vijf gewond geraakt. Dat meldt persbureau Reuters. Een zelfmoordterrorist had het voorzien op een markt in de Noord-Kameroense stad Mora, die op dat moment vol was met mensen die inkopen voor kerst deden.

“De zelfmoordterrorist deed zich voor als bedelaar en liep richting de markt,” aldus een soldaat tegenover persbureau Reuters. Enkele leden van een burgerwacht zagen hem voordat hij het drukste deel van de markt kon betreden. “Hij werd gestopt en in paniek liet hij zijn explosief ontploffen. Als hij later of niet was opgemerkt waren er veel meer doden gevallen.”

Mora ligt vlakbij de grens met Nigeria. De stad is al meerdere keren aangevallen door milities van de radicaal-islamitische groepering Boko Haram, die voornamelijk in Nigeria actief is, maar ook in buurlanden Tsjaad, Niger en Kameroen. Boko Haram heeft deze aanslag nog niet opgeëist.

De locatie van de aanslag. Tekst loopt verder onder kaart.



Voorheen vonden dergelijke aanslagen bijna dagelijks plaats, schrijft Reuters. Sinds september gebeurt het echter veel minder, waarschijnlijk omdat Boko Haram verzwakt is. Zaterdag wist Nigeria te melden dat Boko Haram verjaagd is uit een van zijn laatste kampen in Nigeria, bij het Sambisa-woud. Dat ligt in de buurt van de grens met Kameroen.