Paus in kersttoespraak: tijd dat wapens voorgoed zwijgen

In zijn jaarlijkse kersttoespraak op het Sint-Pietersplein heeft paus Franciscus opgeroepen “tot vrede in het door oorlog verscheurde Syrië”. “Vrede voor de mannen en vrouwen in het gemartelde Syrië, waar te veel bloed heeft gevloeid”.

Zijn gedachten gingen uit naar “oorlog en zware conflicten, die sterker lijken dan het verlangen naar vrede”. De paus sprak zich, zoals we van hem gewend zijn, niet alleen uit over Europa, maar ook over de rest van de wereld. Zijn kersttoespraak begon met het zware conflict in Syrië. Hij sprak de hoop op vrede uit:

“Vooral voor Aleppo, waar de laatste weken de meest vreselijke gevechten hebben plaatsgevonden. Het is urgent dat bijstand en ondersteuning gegarandeerd worden voor de bevolking.”

Brutale daden van terrorisme

Daarna riep de paus de internationale gemeenschap op tot “het streven naar onderhandeling” zodat de samenleving hersteld kan worden in het land. Op het Sint-Pietersplein was het vermoedelijk door de terreurdreiging en strengere veiligheidscontroles minder druk dan vorig jaar. Het plein was halfvol tijdens het begin van de jaarlijkse toespraak. Aan het einde van de zegen Urbi et orbi, was het plein gevuld met mensen.

In zijn toespraak vroeg de paus aandacht voor mensen die hun dierbaren verloren als gevolg van “brutale daden van terrorisme, die angst en dood hebben gezaaid in harten van vele landen en steden.”

Dit voorjaar nam Franciscus 12 Syrische vluchtelingen mee naar Rome. ‘Het is een wonder dat de Paus ons heeft uitverkoren’

Franciscus vroeg ook om vrede tussen Israël en Palestina. Hij riep op tot “wederzijds begrip en harmonie”, zodat de haat en wraak weg kon. De paus sprak de wens uit om “opnieuw eenheid en eendracht te vinden” in Irak, Libië en Jemen, waar volkeren lijden onder oorlog en terrorisme.

Vrede voor de kinderen

Voor Nigeria, Zuid-Soedan en Congo hoopt de paus dat er “de voorkeur wordt gegeven aan dialoog in plaats van de mentaliteit van het conflict”. Voor het conflict in Oost-Oekraïne wil de paus graag dat de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen.

Voor de mensen in Colombia en Venezuela smeekte de paus om “harmonie, om samen te bouwen aan een toekomst van hoop voor de hele bevolking.” Hij riep het Koreaanse schiereiland op om “de angst te overwinnen en een hernieuwde geest van samenwerking” te vinden.

Ook de kinderen, en met name die beroofd zijn van de vreugde van hun kindertijd door oorlog, honger of egoïsme van volwassenen, wenste de paus vrede. De paus sloot zijn kersttoespraak zoals gebruikelijk af met de zegen “zalig kerstfeest” en de zegen Urbi et orbi (voor de stad en voor het land).

