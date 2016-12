Kijken: kerstprullaria slopen met een hydraulische pers

“It’s the most wonderful time of the year”, zong Andy Williams al in 1963. Voor velen zal dat zo zijn, maar je hebt ook mensen (en groene harige wezens) met een grondige hekel aan kerst en alles wat daar bij komt kijken. Deze video kan misschien tot enige tevredenheid leiden voor die categorie.

De Hydraulic Press Channel, de naam geeft het al een beetje weg, is een Youtube-kanaal dat voorwerpen onder een hydraulische pers legt om te kijken wat er gebeurt als ze geplet worden. In een speciale kerstaflevering moeten enkele kerstobjecten er aan geloven: een beeldje van de kerstman, een kristallen miniatuurkerstboom, een kerstmissneeuwbol, een pakje en een kerstkaars. Vooral de slowmotions van de sloopwerkzaamheden zijn de moeite waard.

Het kanaal maakt vaker speciale feestdagafleveringen, zoals met Pasen of met Halloween.

Voor de kersthaters die anderen van hun ideologie willen overtuigen, hier een bonusvideo. Laat deze klassieker van het vergelijkbare Youtube-kanaal Will it Blend? zien aan iemand die kerst wel leuk vindt, en de lust in het kerstdiner zal hem of haar spontaan ontgaan.

Behoefte aan nóg een antikerstvideo? Kijk dan dit portret van de Christmas Light Killer in Philadelphia