Frans-Zwitserse hulpverleenster ontvoerd in Mali

Een Frans-Zwitserse hulpverleenster is zaterdagmiddag in het noorden van Mali, in de stad Gao, ontvoerd. Wie haar heeft ontvoerd of waarom ze is meegenomen, wist een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid niet direct te zeggen, aldus persbureau Reuters.

Een lokaal radiostation in de stad meldde dat het gaat om een medewerkster van Aide Gao, een kleine non-profitorganisatie dat ondervoede kinderen helpt. Ze werd meegenomen door een groep mannen in een jeep.

Onrustig door aanvallen van islamistische groeperingen

In het noorden van Mali is het al langer onrustig door aanvallen van islamistische groeperingen zoals Al-Qaeda en Islamitische Staat. De regering van Mali tekende het afgelopen jaar een vredesverklaring met seculiere gewapende groepen, maar islamistische militanten vochten door. Ook de vredesovereenkomst met de seculiere strijders is al vaker gebroken.

Vorige maand werd een kantoor van de Verenigde Naties (VN) verwoest door een bomexplosie. Gao wordt gezien als de best beveiligde stad in het noorden van het land. Het heeft meerdere VN-posten en kent ook Franse en Malinese controleposten langs hoofdwegen. Sinds 2014 worden in de regio Nederlandse militairen ingezet bij een veiligheidsmissie van de VN.

