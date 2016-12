Naamsverandering: Frank heette liever Santa Claus

Stel, je bent alle dagen van het jaar met Kerstmis bezig, en als je in de spiegel kijkt zie je het exacte uiterlijk van de Kerstman, maar je heet gewoon Frank, wat doe je dan? Juist, je naam veranderen in Santa Claus.

Een man die zo bezeten is van het kerstfeest is een bezoek waard, dachten de makers van CNN. In de serie Great Big story, waarin bijzondere individuen worden uitgelicht, brachten zij een bezoek aan Santa Claus, die woont op Long Island in de staat New York.

Dus niet op de Noordpool en bij deze Santa Claus ook geen slee met rendieren voor de deur. Alhoewel, op zijn oprit staat een behoorlijke slee, maar die laat zich in de 21ste eeuw vertalen in een zwarte Dodge pick-up terreinwagen.

Barbecue

Wel gaat Santa Claus naar eigen zeggen met duizenden mensen op de foto, beheerst hij de kenmerkende “ho ho ho” en is daar natuurlijk de witte baard. Maar waar de makers van Great Big story al snel achter komen, is dat ondanks de naamsverandering en de kenmerkende eigenschappen er ook nog wel een stukje van de oude Frank schuilt in Santa Claus.

Zo heeft hij een passie voor alles wat te maken heeft met zombies, heeft hij drie tatoeages: allemaal zelfportretten, en runt hij zijn eigen barbecuebedrijf: Santas BBQ.

Niet alleen

Het verhaal van Santa Claus is niet een op zichzelf staand iets. Zo volgde het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine in 2014 ook al eens een man die zijn naam veranderde in Santa Claus. En News 12, de lokale nieuwszender in Long Island, concludeerde dat er in de Verenigde Staten in 2012 vijftien mannen op hun identiteitsbewijs de naam Santa Claus hadden staan.