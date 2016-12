Egypte bevestigt arrestatie journalist Al Jazeera

Het Egyptische staatspersbureau MENA heeft zondag naar buiten gebracht dat de openbaar aanklager van het land een journalist van Al Jazeera heeft laten arresteren. Televisiezender Al Jazeera zelf had de arrestatie vrijdag al naar buiten gebracht, maar zij is nu dus officieel bevestigd. MENA citeert in haar berichtgeving het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Journalist Mahmoud Hussein Gomaa is opgepakt vanwege “het fabriceren van nieuwsreportages” over de binnenlandse situatie in Egypte, met als doel de nationale veiligheid in gevaar te brengen en mensen in het land op zetten tegen de staat. Verdere details gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken niet.

Niet de eerste journalist van Al Jazeera die in Egypte wordt opgepakt

Het is niet de eerste keer dat een journalist van Al Jazeera wordt opgepakt in Egypte. In september 2015 kregen twee Engelse journalisten van de televisiezender uit Qatar straffen van drie jaar cel opgelegd vanwege hun samenwerking met de ondertussen verboden Moslimbroederschap. Zij kregen pas amnestie van de Egyptische president nadat hun zaak wereldwijd voor ophef zorgde en mensenrechtenorganisaties de veroordeling herhaaldelijk hadden bekritiseerd.

In juli dit jaar werden twee andere werknemers van Al Jazeera in Egypte in absentia ter dood veroordeeld voor het wegsluizen van staatsdocumenten naar Qatar.