Donald Trump heft eigen stichting op

Donald Trump heft zijn eigen liefdadigheidsstichting op. Dat meldde de aankomende president van de VS in een verklaring zaterdagavond. Hij wil daarmee enige schijn van belangenverstrengeling vermijden, zo beargumenteert hij zijn beslissing: “Ik heb besloten op andere manieren mijn sterke interesse in filantropie na te streven.”

De Donald J. Trump Foundation is niet onomstreden. In september opende de openbaar aanklager van New York een strafrechtelijk onderzoek naar de stichting. In naam van de stichting werd een donatie gedaan aan een verkiezingsfonds van openbaar aanklager Pam Bondi in Florida, terwijl die op dat moment overwoog een onderzoek naar de stichting te beginnen. Daar kreeg Trump een boete voor.

Eerder berichtten Amerikaanse media al dat Trump niet zo’n grote filantroop is als hij zelf wil doen voorkomen. Sinds 2008 heeft hij zelf geen dollar meer in de stichting gestoken. De organisatie was vooral een distributiekanaal voor giften van derden. Ook was niet duidelijk of het geld wel echt aan liefdadigheid werd besteed. Trump zou voor 20.000 dollar een portret van zichzelf gekocht hebben met geld van de stichting. Daarnaast ging er geld naar rechtszaken die anderen tegen Trumps bedrijven hadden aangespannen.

In zijn verklaring zegt Trump dat 100 procent van het geld van de Trump Foundation naar goede doelen is gegaan:

“Maar omdat ik zoveel tijd en energie zal besteden aan het presidentschap en het oplossen van problemen in ons land en de wereld, wil ik niet dat dat goede werk wordt geassocieerd met een potentieel belangenconflict.”

Nadat hij tot president werd verkozen liet Trump om dezelfde reden weten zich terug te trekken uit zijn omvangrijke zakenimperium. Hij zei dat hij de leiding daarover zou overgeven aan zijn kinderen.