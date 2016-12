Dit is het beste van het web van 2016

De redactie van NRC signaleert dagelijks bijzondere producties, sterke artikelen en indrukwekkende filmpjes voor de rubriek Beste van het Web. Aan het einde van het jaar is het tijd om ook dáár het beste uit te halen. Dit vinden wij de mooiste, grappigste en bijzonderste die we afgelopen jaar beschreven hebben.

In willekeurige volgorde: tien keer het beste van het web van afgelopen jaar. Geniet ervan!

1. Zo ziet de aarde eruit als de mens verdwijnt

Met videobeelden kan je niet alleen laten zien wat echt gebeurd is, maar ook wat er zou kúnnen gebeuren. Wat bijvoorbeeld, als er plotseling geen mensen meer zouden zijn? Wat zou er met de planeet gebeuren als alle mensen ineens van de aarde zouden verdwijnen? Het YouTube-kanaal Mind Warehouse voerde dit gedachte-experiment uit en maakte een filmpje waarin het toekomstscenario voor de mensloze aarde wordt geschetst.

2. En zo verspreidde de mens zich in 200.000 jaar over de aarde

Een ambitieus project van The American Museum of Natural History: in een video van zes minuten de wereldpopulatie door de jaren heen laten zien. Ofwel ruim 200.000 jaar menselijke drift in beeld.

Ongeveer 200.000 jaar geleden ontstond de moderne mens. Rond 1800 bereikten ‘we’ de mijlpaal van een miljard inwoners. Vervolgens duurde het ‘maar’ tweehonderd jaar voor we de 7 miljard haalden.

Bekijk de video Human Population Through Time:



3. Zie jij het foutje op deze boekcover?

Foto Paul Abels, boek Uitgeverij De Kring

Op de cover van het boek Moord op de tramhalte staat een behoorlijke fout, maar op de redactie van NRC zag bijna niemand het meteen.

Ook bij de uitgever, de vormgever, de drukker en door auteur Joop van Riessen werd niet opgemerkt dat er iets was misgegaan tijdens de correctieronde.

Bij een signeersessie wees een oplettende boekhandelaar op de fout en via Twitter werd de cover later verspreid door een andere uitgever.

4. Hoe is het om te lezen als je dyslectisch bent?

Voor mensen die geen dyslexie hebben is het moeilijk voor te stellen hoe inspannend het lezen van een tekst kan zijn als het lijkt alsof de letters ‘dansen’. De Zweedse programmeur Victor Widell bouwde een scriptje waarmee mensen zonder dyslexie zelf kunnen ervaren hoe het is om dyslectisch te zijn: Zo kan je zelf

De eerste en laatste letters van woorden blijven staan, maar de letters daartussenin zijn door elkaar gehusseld. Daarbij wordt de leesbaarheid (bewust) verslechterd doordat de letters ook nog eens verspringen.

5. Opwinding over een parfumreclame

Soms zijn reclamevideo’s zo mooi of opvallend dat je haast vergeet welk product ze eigenlijk promoten. Zo ook deze van regisseur Spike Jonze, waarin hij zich afzet tegen alle clichés van parfumreclames. De vrouw in het spotje verveelt zich tijdens een gala en neemt vervolgens op spectaculaire wijze de benen:

Jonze speelt vaker met clichés. Met zijn bekende filmpje over een IKEA-lampje zette hij de kijker bewust op het verkeerde been.

6. En ophef over een vluchtelingvrije vakantie

De impact van een campagne of actie via sociale media kan groot zijn, maar het is altijd oppassen geblazen. Voor je het weet heb je een #ophef te pakken en ben je, om verkeerde redenen, trending topic. Zo probeerde D-reizen deze zomer met een blog van ‘Persoonlijke Reisassistenten Manon en Elizabeth’ potentiële vakantiegangers gerust te stellen: op het Griekse eiland Samos kan je rustig op vakantie, zónder last te hebben van vluchtelingen. Twitter ging los en na een dag was de blog alweer verwijderd.

7. Hoe ziet de stad eruit zonder iconische gebouwen?

“Ze voelen wel dat er iets niet klopt, maar ze weten niet wat er ontbreekt in het plaatje”, zei kunstenaar en art-director Johannes Verwoerd tegen NRC over Amsterdammers die hij zijn bijzondere foto’s liet zien. Voor dat project fotografeerde hij toonaangevende gebouwen in Amsterdam, om ze vervolgens weg te Photoshoppen.

Foto Johannes Verwoerd

8. Over Photoshop gesproken, daar kan Wilders ook wat van

PVV-leider Geert Wilders plaatste in augustus een opmerkelijke foto op Twitter, waarin hij zelf staat afgebeeld als admiraal Michiel de Ruyter (1607 - 1676), met rechts achter hem PVV-Kamerlid Fleur Agema. Daarbij schreef hij: “Nederland terugveroveren”.

Dat Wilders een opvallende foto tweet, is niet eens zo bijzonder meer. Maar al snel bleek dat de originele foto al zes jaar oud was, en dat Fleur Agema daar helemaal niet opstond. De afbeelding bleek gemaakt voor een serie van Veronica Magazine, van bekende Nederlanders afgebeeld als hun grote held.

Het was niet de eerste keer in de geschiedenis dat “onwelgevallige lui” uit foto’s zijn verwijderd, neem bijvoorbeeld deze:



Sovjet-leider Stalin liet Nikolaj Jezjov, leider van de geheime politie tijdens de Grote Zuivering, later uit de foto’s poetsen (Foto’s Wikipedia / publiek domein)

9. Festivalbandjes zijn niet zo onschuldig als het lijkt

Ben jij zo iemand die vindt dat je omgeving ook volgend jaar maart nog moet kunnen zien dat je in augustus naar Lowlands bent geweest? Dan wil je dit eigenlijk helemaal niet weten: hoeveel bacteriën blijven achter op een festivalbandje als je dat weken of zelfs maanden om je pols draagt?

Presentatoren van het Australische Triple J zochten het uit. “Het ergste scenario,” zegt microbioloog Nick Coleman van de Universiteit van Sydney in het filmpje, “is dat er veel bacteriën opzitten, die ook nog schadelijk zijn.” Bijvoorbeeld E. coli, daarvan kun je misselijk worden en diarree van krijgen.

10. Deze video is niet wat het lijkt

Een jongen en een meisje op een Amerikaanse high school wisselen teksten uit, gekrast in het hout van de bieb. Romantisch gitaardeuntje erbij, kan niet beter.

Toch blijkt de video al snel over iets heel anders te gaan. De naam van de maker zegt genoeg: Sandy Hook Promise, een stichting die is opgezet vlak na de schietpartij in 2012 op basisschool Sandy Hook, de op twee na dodelijkste schietpartij in de VS.

