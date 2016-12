Ambassadeur VS op het matje geroepen door Netanyahu

De Amerikaanse ambassadeur in Israël is zondag op het matje geroepen door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, zo schrijft persbureau Reuters. De ambassadeur moet zich verantwoorden nadat de VN een resolutie aannamen die Israël opriep het bouwen van nederzettingen in bezet Palestijns gebied te stoppen.

In voorgaande stemmingen maakten de VS altijd van het vetorecht gebruik. Vrijdag onthielden de VS zich van de stemming, waardoor veertien van de vijftien leden van de raad stemden voor de resolutie en dus opriepen om de bouw van nederzettingen te stoppen.

Netanyahu noemde die zet van de VS zaterdag “een slinkse anti-Israëlische manoeuvre van de regering van Barack Obama”. De twee leiders kunnen niet goed met elkaar overweg. Netanyahu ziet in het plotselinge wegvallen van de steun van de VS een wraakactie van Obama die 20 januari aftreedt.

Andere landen

De ambassadeur van de VS is niet de enige die zich moet verantwoorden. Ambassadeurs van tien andere landen moesten zich zondag op het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken melden. Het is niet bekend wanneer Netanyahu en ambassadeur Daniel Shapiro elkaar ontmoeten.

Nieuw-Zeeland, Maleisië, Senegal en Venezuela, allen niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, dienden de resolutie in.