Tunesische regering arresteert drie mannen om aanslag Berlijn

De Tunesische veiligheidsdiensten hebben zaterdag drie mannen aangehouden die in verbinding stonden de verdachte van de aanslag in Berlijn. Het drietal maakte deel uit van een “terroristische cel”, zo meldt het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken volgens persbureau AFP in een verklaring. Ze zijn tussen de 18 en 27 jaar oud.

Een van de arrestanten is de neef van Anis Amri, van wie nu vrijwel zeker is dat hij maandag de aanslag in Berlijn pleegde. Hij heeft volgens het ministerie bekend dat hij aanhanger is van terreurgroep Islamitische Staat en liet ook weten dat hij via een beveiligde chatapplicatie in contact stond met zijn oom.

‘Kopstuk van een terroristische cel’

Ook zei de neef dat Amri hem geld had gestuurd om ook naar Europa af te reizen en dat zijn oom een van de kopstukken was van een jihadistische groepering in Duitsland, genaamd de ‘Abu al-Walaa-brigade’. Uit de verklaring van het Tunesische ministerie wordt volgens AFP niet duidelijk of het drietal een rol heeft gespeeld bij de aanslag.

Amri werd donderdagnacht doodgeschoten bij een supermarkt in Milaan, na vier dagen te hebben rondgezworven door Europa. Hij wordt ervan verdacht dat hij maandagavond de bestuurder was van de vrachtwagen die inreed op de bezoekers van de kerstmarkt in Berlijn. Daarbij kwamen twaalf mensen om en raakten tientallen anderen gewond.