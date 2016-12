‘Syrische rebellen doden 68 IS-strijders met hulp Turkse leger’

Syrische rebellen hebben vrijdagnacht 68 IS-strijders gedood met hulp van het Turkse leger. Dat schrijft het Turkse persbureau Anadolu op basis van een statement van het Turkse leger. De strijders zouden zijn “geneutraliseerd”, een term die het Turkse leger vaker gebruikt als bij gevechten slachtoffers vallen. Er vielen ook twee doden aan de kant van de rebellen.

De strijd vond plaats rondom de stad al-Bab, die in handen is van IS en al weken belegerd wordt door Turkije en de rebellen. Turkije biedt sinds vier maanden ondersteuning aan de rebellen met troepen, met het doel om Koerdische strijders en IS weg te houden van de grens van het land met Syrië.

Woensdag laaide de strijd rondom al-Bab al op, met in totaal 138 doden die aan beide zijdes vielen. Dat was de dodelijkste dag sinds Turkije ingreep in Syrië. De Turkse regering bevestigde op donderdag dat tijdens de gevechten drie soldaten ontvoerd waren door IS. Donderdag publiceerde IS een video waarin het twee Turkse soldaten verbrandde. Het is niet duidelijk of dat om de drie gevangengenomen soldaten gaat.