Sylvana Simons verlaat Denk en begint nieuwe partij

Aspirant-politica Sylvana Simons gaat weg bij Denk. Ze kan zich niet meer vinden in de koers van de partij, zegt ze in een interview met de NOS. Met Denk-campagneleider Ian van der Kooye begint ze een nieuwe partij met de naam Artikel 1.

Artikel 1 verwijst naar het eerste artikel in de Grondwet dat gaat over gelijke behandeling. Volgens Simons heeft Denk racisme en discriminatie in Nederland goed geagendeerd, maar zoekt de partij verder niet genoeg naar verbinding. Ook vindt ze Denk te conservatief als het gaat om homo- en vrouwenemancipatie.

Update 14.50: Denk is “verbaasd”

Denk-leden Farid Azarkan en Tunahan Kuzu zeiden zaterdagmiddag tegen ANP “verbaasd” te zijn. “Wij hebben dit via de media gehoord.” Ook zijn de twee verbaasd over de beweegredenen van Simons. “Wij hebben Sylvana Simons altijd de ruimte gegeven om samen met ons haar idealen te verwezenlijken.” De partij benadrukt op de ingeslagen weg door te gaan.

Het definitieve besluit om de partij te verlaten nam Simons nadat ze naar eigen zeggen weinig steun van Denk-leiders Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk kreeg toen ze bedreigd werd in een lynchfilmpje. Ze zouden vooral blij zijn geweest met de media-aandacht.

Simons zegt al enige tijd geen contact te hebben gehad met de twee leiders van de partij. Ze wilde het nieuws van haar vertrek zelf naar buiten brengen, omdat ze vreesde dat de boodschap anders op een andere manier geframed zou worden door de partij.

PvdA-afsplitsing

De voormalige tv-presentatrice sloot zich ongeveer een half jaar geleden aan bij Denk, de in 2014 afgesplitste fractie van PvdA-leden Öztürk en Kuzu. In openbare optredens toonde ze zich een felle criticus van racisme en discriminatie in Nederland. Daarna kreeg ze een enorme hoeveelheid denigrerende en racistische opmerkingen over zich heen.

Onlangs werd nog een man opgepakt, nadat hij online een filmpje had geplaatst waarin Simons zogenaamd werd gelynched door de Ku Klux Klan. Na het filmpje werden verschillende maatregelen genomen, maar die waren volgens Simons onvoldoende. Ook gaat het OM tien andere mensen vervolgen wegens bedreiging en racistische uitingen.