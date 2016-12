Record aantal pinbetalingen door kerstshoppen

In de aanloop naar Kerstmis is dit jaar 40 procent vaker gepind dan vorig jaar. Het aantal betalingen met iDEAL, vooral gebruikt om betalingen bij online winkels te doen, nam zelfs toe met 50 procent. Dat meldt Betaalvereniging Nederland zaterdagavond.

In totaal is vandaag meer dan 15 miljoen keer gepind. Zaterdag werd het record van het aantal pinbetalingen per seconde gebroken: tussen 14.00 en 14.30 uur ging het elke seconde om 536 betalingen.

Het dagrecord werd vrijdag al gebroken: op 23 december werden maar liefst 17,7 miljoen pinbetalingen gedaan, 1,4 miljoen meer dan het vorige record op 23 december 2015. De 17,7 miljoen betalingen vormden het hoogste aantal pintransacties op een dag ooit gemeten.

Het aantal betalingen met pin groeit jaarlijks zo’n 10 procent en met iDeal ongeveer 25 procent, stelt de NOS.