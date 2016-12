Netanyahu: Israël zal banden met VN opnieuw beoordelen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wil de relaties van zijn land met de Verenigde Naties opnieuw gaan beoordelen. Dat zei hij zaterdag, een dag nadat de VN een resolutie aannam die Israël opriep het bouwen van nederzettingen in bezet Palestijns gebied te stoppen. Dat meldt persbureau Reuters.

Netanyahu zei dat hij zijn ministerie van Buitenlandse Zaken opdracht heeft gegeven om binnen een maand een evaluatie van alle banden met de VN af te ronden. Daarbij zal Israël ook kritisch kijken naar zijn financiering van VN-instituties en naar de aanwezigheid van VN-vertegenwoordigers in het land. Netanyahu voegde daar aan toe:

“Ik heb al opdracht gegeven de financiering - met een waarde van 30 miljoen shekel [zo’n 7 miljoen euro] - van vijf VN-instituties te stoppen die duidelijk vijandig staan tegenover Israël. En er zullen meer maatregelen volgen.”

Netanyahu noemde volgens Reuters de namen van de vijf VN-instituties niet.

‘Anti-Israëlische manoeuvre van de regering van Barack Obama’

De VN hameren erop dat de bouw van nederzettingen in bezet Palestijns gebied in strijd is met het internationaal recht. Volgens de Veiligheidsraad moet Israël dus stoppen met die bouw. In de raad werd Israël echter lang de hand boven het hoofd gehouden door het veto van permanent lid Verenigde Staten. Maar vrijdag onthielden de VS zich van stemming.

Dat was volgens Netanyahu “een slinkse anti-Israëlische manoeuvre van de regering van Barack Obama”. Obama en Netanyahu kunnen niet goed met elkaar overweg. Netanyahu ziet in het plotselinge wegvallen van de steun van de VS een wraakactie van Obama die 20 januari aftreedt. Netanyahu zei dan ook uit te kijken naar de toekomstige samenwerking met Obama’s opvolger Donald Trump.

Netanyahu kondigde gisteren ook al andere diplomatieke stappen aan. Tegen in ieder geval twee landen die de resolutie indienden wil Netanyahu maatregelen nemen. De Israëlische premier riep vrijdagnacht al de ambassadeurs in Nieuw-Zeeland en Senegal terug voor spoedberaad en zei een bezoek van Senegalese minister van Buitenlandse Zaken aan Israël af. Ook beëindigde hij het Israëlische hulpprogramma voor Senegal.

Nieuw-Zeeland, Maleisië, Senegal en Venezuela, allen niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, dienden de resolutie in.