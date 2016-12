Nederlandse op weg naar Syrië aangehouden in Bulgarije

In Bulgarije is deze week een Nederlandse vrouw aangehouden omdat ze op weg zou zijn naar Syrië. Dat gebeurde nadat Nederland een internationaal arrestatiebevel tegen haar had uitgevaardigd, zo bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zaterdag. Het OM heeft de Bulgaarse rechter nu gevraagd om haar uitlevering.

Op grond waarvan het OM “het vermoeden had dat deze vrouw op weg was Syrië”, wilde de woordvoerder niet zeggen. “We willen haar eerst verhoren als ze in Nederland is”, aldus de zegsvrouw. Het gaat om een vrouw van 33 jaar uit Eindhoven. Wanneer de uitleveringsprocedure behandeld wordt, is nog onduidelijk.

Volgens AP werd de vrouw woensdag aangehouden toen ze vanuit Turkije de grens met Bulgarije probeerde over te steken. De vrouw zou zich in Syrië willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat, zo meldt het persbureau. Volgens persbureau ANP stond de vrouw al langer gesignaleerd.