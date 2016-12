Gitarist van Status Quo, Rick Parfitt, overleden

De Engelse gitarist van de groep Status Quo, Rick Parfitt, is in een Spaans ziekenhuis op 68-jarige leeftijd overleden. Zijn manager maakte het overlijden van Parfitt bekend.

Parfitt overleed volgens de BBC aan een zware infectie die hij opliep nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen met een schouderblessure. Hij had in juni al een zware hartaanval na een optreden in Turkije. Hij worstelde sinds 1997 met zijn gezondheid.

Toch had Parfitt voor volgend jaar de start van een solocarrière gepland, met de lancering van een autobiografie en een nieuw album.

Optreden deed al te veel pijn

De Britse rockband Status Quo was dit jaar bezig aan een afscheidstournee. Die begon in mei. Parfitt zei begin dit jaar bij de aankondiging van die laatste reeks optredens:

“Het optreden doet ons te veel pijn, fysiek. Het is te moeilijk geworden om ons hoge energieniveau vast te houden en zonder dat is het geen Quo show.”

De in 1967 opgerichte groep is bekend van hits als Down Down, Roll over Lay Down and Rocking all over the world. In 1986 scoorden ze ook een hit met een nummer van het Nederlandse duo Bolland & Bolland: (You’re) In The Army Now.

Parfitt was al niet meer bij laatste optreden in Nederland

Op de officiële website van de groep staat een grote foto van Parfitt in actie op het podium. In een verklaring op de website schrijft de band:

“We zijn er kapot van dat we moeten aankondigen dat Status Quo-gitarist Rick Parfitt vandaag rond lunchtijd is overleden.”

Begin deze maand trad Status Quo nog op in de Heineken Music Hal in Amsterdam. Parfitt was daar, op medisch advies, al niet meer bij.