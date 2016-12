Dit zijn de indrukwekkendste van de indrukwekkendste foto’s van 2016

10 januari 2016 - Obama huilde tijdens de toespraak waarin hij zijn maatregelen toelichtte om vuurwapenbezit te beperken. Volgens de president was de schietpartij in Newtown in 2012 het moeilijkste moment van zijn ambtsperiode, zei hij met tranen: “Iedere keer als ik aan die kinderen denk, word ik weer kwaad. Die dag heeft me veranderd.” De tranenscène trok wereldwijd de aandacht.

Reuters / Carlos Barria