Wit is ook een kleur

Wie?

Glenn de Randamie (1984), beter bekend als rapper Typhoon.

Waarom?

Hij gaf ‘etnisch profileren’ een gezicht, toen hij in mei werd aangehouden door de politie in Zwolle, die een zwarte bestuurder in een nieuwe, witte Mitsubishi Outlander EV verdacht vond. Het was de zoveelste keer dat Typhoon staande werd gehouden en hij zorgde via sociale media voor een rel. De politie gaf toe dat agenten hem controleerden „omdat ze de combinatie van de leeftijd en de, in hun ogen, dure auto en de huidskleur verdacht vonden.”

Excuus!

Racisme?

Nu ja, de zenuwen over het Zwarte Pietendebat lagen sowieso alweer – of nog steeds – open. En de zwarte presentatrice Sylvana Simons, die met Denk in de politiek stapte, lag zwaar onder vuur.

Even terug naar die auto. Het ís toch ook een beetje opvallend?

Nu je het zegt. Die gasten rijden meestal in zwarte auto’s, laag in de veren, spiegelglas. Zo’n witte hybride SUV met nul bijtelling, dat is toch meer eh… híj accountant, zíj hockeymoeder? Mitsubsidie heten ze in Zeist en omstreken. Zo kan ik nog wel even doorprofileren.

Oké…

Audi Q7, 3.0 TFSI Pro Line S, getatoeëerde arm uit het raam? Profvoetballer! Maserati, gouden bril? Woningbouwcorporatiedirecteur! Porsche Cayenne en een gek hoedje? Politiemol! Volvo V70, baard en gebreide monnikspij? Noorse broeder!

Dus?

Dus kun je je iets voorstellen bij die agent die zich boos afvroeg of hij voortaan alleen maar oude vrouwtjes in kleine autootjes moest aanhouden. Hoewel? Oók heel verdacht, hoor: „Deze auto is van een oud vrouwtje geweest, heeft altijd binnen gestaan, er staat maar 10k op de teller.”

En hoe staat het nu met dat etnisch profileren?

Daar verandert niet veel. Behalve als je Typhoon bent natuurlijk. Alle agenten wuiven hem nu door. Hij noemt zichzelf „priester van de liefde” en verkoopt de Ziggo Dome uit. Rapt quasi-gangsta. Voor een publiek van – hou je vast – witte dertigers.

Zeg je nu dat hij een burgerman is geworden?

Nee, maar wel een beetje hybride. Daar past die auto precies bij.

Wat zegt Twitter?

