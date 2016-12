Wat kronkelt daar in de kerstboom?

Weet je wat er vorige week bij een vrouw in Australië in de kerstboom hing? Een slang. En niet eens een gewone slang, maar een hele giftige slang. Hij hing zo tussen de groene dennetakken en de glimmende rode kerstballen, alsof de slang een kerstslinger was. Het was een lichtbruine slang met strepen: een tijgerslang. Als je door zo’n slang gebeten wordt en je gaat niet naar de dokter, kun je eraan doodgaan.

De vrouw schrok, maar ze was verstandig. Ze deed snel de deur van de kamer achter zich dicht, en belde de slangenvanger. Zo liep het goed af.

Als je in Australië woont, zelfs al woon je in de stad, moet je goed uitkijken voor slangen. De vrouw van de kerstboomslang woont aan de rand van Melbourne. Dat is een stad waar meer heel veel mensen wonen, meer dan 4 miljoen. Rare plek voor een slang, zou je denken. Want van nature leven tijgerslangen in bossen, moerassen en bij rivieren. Maar de stad schrikt tijgerslangen niet af. Ze houden ook van rommelige tuinen en parken. De slangen jagen er vooral op muizen en ratten.

Nu het zomer is in Australië is het daar ‘slangenseizoen’, zeggen de Australiërs. Door de warmte hebben slangen veel energie om rond te kruipen. Als iemand zijn deur open laat staan, komen ze gerust je huis in. Slangenvangers maken daarom van alles mee. Een tijgerslang in de wasmachine, een tijgerslang in het lokale casino, een tijgerslang in de garage. Vorig jaar was een meisje van 16 zelfs gaan hardlopen met een baby-tijgerslang in haar hardloopschoen. Ze merkte het pas na een half uur. Toen was de tijgerslang dood, en was het meisje gelukkig niet gebeten.

Maar wat de tijgerslang zocht in de kerstboom? Geen idee. Het was niet eens een echte kerstboom, maar een kunstkerstboom.