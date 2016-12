Waarom de hit van Mariah Carey zo ontzettend kerstachtig aanvoelt

Luister in december een dag naar de radio en je ontkomt er niet aan: All I Want for Christmas Is You, de kersthit van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey. Het nummer is op YouTube een slordige 252 miljoen keer beluisterd, maar wat is het geheim achter het succes van de hit? Waarom voelt dit nummer zo ontzettend kerstachtig? VOX probeert in een video antwoord te geven op die vraag.

Wie de video bij het nummer bekijkt, denkt misschien al snel dat het kerstgevoel wordt aangewakkerd door de aankleding. Mariah Carey die in een rood skipak ronddartelt in een besneeuwd landschap. Mariah Carey die met een arsenaal aan dieren - duiven, honden en konijnen - trots poseert voor een kerstboom. Of Mariah Carey die een rendier een wortel voert. Toch heeft het daar niet mee te maken, stelt VOX.

Een combinatie van vier klanken

De werkelijke verklaring zit ‘m namelijk in iets heel kleins: een akkoord. Carey gebruikt namelijk een combinatie van vier tonen die ook in veel andere kerstnummers voorkomt, ontdekte VOX-journaliste Estelle Caswell. Een geïnterviewde muziekkenner beschrijft de klank als “smeltende sneeuw”.

Carey heeft bij het maken van All I Want for Christmas Is You goed gekeken naar haar voorgangers. In de rijke geschiedenis van de Amerikaanse kersthits zijn verschillende klassiekers te vinden die het akkoord eerder ook al gebruikten. Zoals het nummer White Christmas (1942) van Irving Berlin en het album A Christmas Gift for You (1963) van Phil Spector.