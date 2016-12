‘Vroeger vond ik bezit belangrijk, nu gezondheid’

Anita: „Als we vrienden te eten hebben, doe ik alles: recepten uitzoeken, boodschappen, koken.” Annemarie: „En dan zorg ik dat de tafel mooi gedekt is.”

Anita: „Voordat ik bij uitvaartorganisatie Yarden ging werken, was ik consultant bij een internationale onderneming. Zo kwam ik als interimmer bij Yarden terecht. Ik vond het zo’n mooi bedrijf dat ik ben gebleven. Ik vind het een vorm van zingeving als je mensen mag helpen bij het afscheid nemen. Het is meer dan een baan. Je maakt dingen mee die je altijd bijblijven, zoals de uitvaart van MH17-slachtoffers. Of het werken met een schoolklas aan de verwerking van verdriet. Ik ben vol van mijn werk en kan er dagen over vertellen. Maar zodra ik de auto heb geparkeerd, begint mijn vrije tijd.”

Foto David Galjaard Foto David Galjaard Anita van Loon (57) is fulltime manager bij uitvaartorganisatie Yarden. Ze is getrouwd met Annemarie Smitshuysen (54), die drie en een halve dag in de week werkt als mondhygiëniste bij een orthodontist. Ze wonen in een appartement in Wassenaar. Annemarie heeft twee volwassen dochters uit een eerdere relatie, van wie de jongste om de week bij Anita en Annemarie woont. Samen verdienen ze ongeveer drie keer modaal.

Annemarie: „Ik heb jarenlang gewerkt als mondhygiënist in een orthodontistenpraktijk en ben toen gestopt om meer tijd te hebben om te schilderen. Dat vond ik toch te eenzaam, bovendien heb je niet altijd inspiratie. En waar laat je al dat werk? Ik ben toen weer gaan werken, in een andere orthodontistenpraktijk.”

Anita: „Jij mag ingewikkelde monden behandelen.”

Annemarie: „Ja, dat is ook creatief werk. Elke mond is anders. En je kunt in korte tijd mensen mooier maken.”

Anita: „Zij is ook de handige vrouw hier in huis.”

Annemarie: „Ja, ik probeer voor elk probleem een oplossing te vinden.”

Anita: „Ik ben druk met het opzetten van een multicultureel rouwcentrum in Amsterdam-Zuidoost, dat begin 2018 opengaat. In Nederland zijn de mogelijkheden om te rouwen nooit afgestemd op andere culturen. Ik ben bij allerlei mensen van verschillende afkomst en culturen langs geweest om ze te vragen naar hun wensen. Denk aan de kleuren in het rouwcentrum, de mogelijkheid om vuur te maken, de grootte van de groepen. Het centrum is straks 24 uur per dag open, gewoon omdat rouwceremonies in sommige culturen geen begin- of eindtijd hebben. Er komt ook een aparte keuken waar de gasten zelf een maaltijd kunnen maken, omdat soms van hen wordt verwacht dat zij ook voor de rouwenden zorgen. En extra grote toiletruimtes voor Afrikaanse dames, die bij een rouwplechtigheid veel kleding dragen. Het hele proces wordt vastgelegd in een documentaire.”

Een mooi gedekte tafel

Anita: „We hebben allebei een drukke baan. Als ik voor de file uit wil zijn, moet ik uiterlijk half zeven in de auto zitten. ’s Avonds is het hetzelfde verhaal. Soms ben ik pas om elf uur thuis, soms al om vier uur ’s middags.”

Annemarie: „Daar zit geen enkele regelmaat in. Dat is soms wel een beetje lastig met koken.”

Anita: „Elke zondag schrijf ik mijn programma op het bord in de keuken.”

Annemarie: „Maar als de file tegenvalt, wordt het toch weer later.”

Anita: „Door die volle werkweek is onze vrije tijd beperkt. Maar we gaan af en toe wel naar de film of naar het theater, of een weekendje weg. En ik vind het heerlijk om zaterdagochtend de kranten te lezen. En Annemarie vindt het leuk om af en toe te winkelen. Ik niet, ik bestel veel online. Ik ga niet voor de gezelligheid de stad in. Ja, voor een terras.”

Annemarie: „Ik doe het huishouden. Als mijn dochter van 19 bij ons is, ruimt zij wel eens de vaatwasser uit of kookt ze.”

Anita: „We hebben een heel traditionele taakverdeling. Maar als we in het weekend vrienden te eten hebben, doe ik alles: recepten uitzoeken, boodschappen doen, koken.”

Annemarie: „En dan zorg ik dat de tafel mooi gedekt is.”

06.00 Anita en Annemarie staan op. Anita eet in de keuken, of neemt wat mee. Annemarie luistert naar het nieuws. 07.00 Anita arriveert op haar werk, drinkt daar koffie en doet de mail. Annemarie vertrekt naar haar werk in Leiden. 08.30 Anita vergadert en reist met tal van uitvaartorganisaties door het land. Annemarie behandelt patiënten. 12.00 Anita eet wat, vaak onderweg. Annemarie neemt een snelle lunch. 17.00 Annemarie doet boodschappen en komt thuis. 19.00 Anita komt thuis en eet samen met Annemarie. Eenmaal per week werkt Anita in een gastrobar in Wassenaar. 21.00 Samen drinken ze wijn, voeren gesprekken, of kijken iets op de laptop. ’s Zomers zitten ze op het dakterras. 23.00 Streeftijd om naar bed te gaan.

Autofreak

Anita: „We geven geld uit aan eten, vrienden, vakantie en wijn.”

Annemarie: „Af en toe gaan we chique uit eten, naar een sterrenrestaurant.”

Anita: „En ik kan ook veel geld uitgeven aan auto’s. Ik ben een echte autofreak. Vooral Mercedessen vind ik prachtig. Daar zou ik er wel tien van willen hebben. Ooit had ik een Mercedes van de zaak, een Mercedes cabrio en een Volkswagen. Ik droom ervan dat we na ons pensioen een cabrio-vierzitter van Mercedes hebben, dan kunnen de kinderen mee. Annemarie wil dan een Range Rover Vogue. Vroeger vond ik bezit echt belangrijk, sinds ik kanker heb gehad niet meer. Gezondheid is nu belangrijker.”

Annemarie: „We geven best veel geld uit aan de goede dingen van het leven.”

Anita: „We kopen bijvoorbeeld regelmatig champagne. We rijden weleens naar Frankrijk om een paar doosjes te kopen. Helaas is er in dit huis geen ruimte voor een wijnkelder. Dat is nog een droom van ons.”

Annemarie: „Anita kan zich echt verdiepen in wijn-spijscombinaties.”

Anita: „Ik lees heel veel over wijn. Eén avond per week adviseer ik de gasten in de gastrobar van een vriendin bij de keuze van de wijn. Voor de lol, naast mijn werk. Als ik met pensioen ben, zou ik wel een plek willen hebben om heel mooie wijn te kunnen schenken en daarbij hapjes te serveren. Ik stel me voor dat de gasten daar dan ook kunst en mooie boeken kunnen bekijken.”

Annemarie: „Ja, een mooie huiskamergelegenheid. Knus en leuk, waar ook de inrichting te koop is. Anita is dan van het mensen verwennen en ik van de styling.”

Anita: „Het gaat dan niet om het grote geld verdienen, maar om het genieten. Het leven van mensen wat aangenamer maken. Dat zouden we heel goed kunnen samen. Nee, ik zie ons nog niet achter de geraniums zitten.”

