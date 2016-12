Merkel: uitgeprocedeerde asielzoekers sneller uitzetten

De familie van de dader van de aanslag in Berlijn, Anis Amri, wil dat zijn lichaam naar Tunesië wordt gebracht. Volgens persbureau AP zijn familieleden vrijdag naar lokale autoriteiten in Oueslatia in Tunesië gestapt met een verzoek om meer informatie over hun familielid en de terugkomst van zijn lichaam. Zijn moeder zei tegen het persbureau dat ze vreesde dat de wereld, nu Amri is doodgeschoten, nooit zal weten waarom hij zijn daad uitvoerde.

Naast de portemonnee is ook het mobieltje van Anis Amri gevonden in de cabine van de truck, meldt het Duitse blad Der Spiegel. Dat zou pas op dinsdag zijn gebeurd, net zoals bij de portemonnee. Volgens Der Spiegel heeft dat te maken met het feit dat de recherche kiest voor "grondigheid boven snelheid" in het onderzoek. Na het aantreffen van de telefoon zou hij echter met de hoogst mogelijke prioriteit onderzocht zijn.

De dader van de aanslag in Berlijn, Anis Amri, is in Milaan vrijdagochtend vroeg doodgeschoten door de politie. Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen van de dag:

Dat Amri deze route lijkt te hebben genomen is pijnlijk voor Frankrijk, omdat het land extra veel inzet op beveiliging in treinen sinds een mislukte aanslag op een Thalys-trein tussen Amsterdam en Parijs vorig jaar. Ook werd er de afgelopen week na de aanslag in Berlijn meer gecontroleerd op grensoverschrijdende wegen. Het lijkt Amri echter toch te zijn gelukt om door het land te reizen en Italië te bereiken.

De Franse autoriteiten weigeren commentaar te geven op het feit dat Amri hoogstwaarschijnlijk via Frankrijk naar Milaan is gekomen, volgens persbureau AP. De Milaanse politiechef Antonio de Iesu zei eerder op maandag dat Amri "zeker" via Frankrijk is gekomen. Hij zou een treinticket uit Chambéry bij zich hebben gehad toen hij werd neergeschoten.

Het hoofd van de Duitse federale recherchedienst, Holger Münch, heeft tegen persbureau AP gezegd dat de naam van Anis Amri in november is opgedoken in relatie tot een radicaal-Islamitische beweging die mensen rekruteerde voor IS. Het zou zijn gegaan om een groep rond de 32-jarige prediker Ahmad Abdulaziz Abdullah A. Hij werd op 8 november gearresteerd samen met vier andere mannen. Hun netwerk zou op zijn minst één jonge man en zijn familie naar Syrië hebben gesmokkeld. Münch wilde verder niks kwijt over de band tussen Amri en het rekruteringsnetwerk.

Hij was nog in zijn proeftijd, maar heel Italië bewondert de koelbloedigheid van Luca Scatá. Bravo! Lees hier het profiel van Luca Scatá dat NRC-redacteur Marc Leijendekker schreef.

Verder zei Merkel dat de aanslag veel vragen heeft doen opwerpen over het veiligheidsbeleid in Duitsland en dat er “maatregelen genomen zullen worden”.

De uit Tunesië afkomstige dader van de aanslag in Berlijn had in Duitsland asiel aangevraagd, maar dat werd geweigerd. Amri verbleef daarna echter nog steeds in Duitsland. Merkel zegt contact gehad te hebben met de Tunesische president Beji Caid Essebsi over het versneld uitzetten van afgewezen asielzoekers. “Ik heb de Tunesische president gezegd dat we de uitzettingsprocedure drastisch gaan versnellen, en ook dat we het aantal uitgezette personen gaan verhogen.”

In de video zou Amri trouw zweren aan IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Ook riep hij op om wraak te nemen op de "kruisvaarders" die moslims bombarderen. Volgens de BBC wordt in de video niet verwezen naar de aanslag in Berlijn, die is opgeëist door IS. Eerder op vrijdag bevestigde de terreurbeweging de dood van de 24-jarige aanslagpleger.

Amaq News Agency, de nieuwsorganisatie van IS zegt een video in handen te hebben van Anis Amri daags voordat hij met de vrachtwagen inreed op de kerstmarkt in Berlijn. Dat meldt persbureau Reuters.

Agent die gewond raakte tijdens vuurgevecht Amri 'maakt het goed'

De politieagent Christian Movio, die vrijdagochtend gewond raakte in het vuurgevecht waarbij Anis Amri gedood is, maakt het goed. De agent werd in zijn rechterschouder geraakt en is inmiddels geopereerd in een ziekenhuis in Milaan.

Het was overigens niet Movio die het schot loste waarbij Amri om het leven kwam. Dat was zijn 29-jarige collega Luca Scata, die nog maar een jaar bij de Milaanse politie zit en nog in zijn proefperiode zit.