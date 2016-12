Vader Gerrit vertelt: “de aanleiding is een beetje triest, maar ook wel met een mooi randje. Tijn is zes jaar en in mei hebben we te horen gekregen dat hij hersenstamkanker heeft en dit is zijn laatste Serious Request, want zijn levensverwachting is minder dan een jaar. Maar toch vonden we het belangrijk om kinderen die niet eens zes kunnen worden te helpen. Nu hebben we samen besloten om drie mensen uit te dagen om hun vingernagels te lakken en dan 1 euro te doneren en als je ze niet wil lakken 10 euro te doneren”.

ANP / KIPPA / Sander Koning