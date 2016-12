Tiramisu met stroopwafels

We sluiten af met een grote knal: een dessert van Erik van Loo, chef-kok van het tweesterrenrestaurant Parkheuvel in Rotterdam. Nederlandser kan bijna niet met de stroopwafels, maar je kunt ze ook vervangen door speculaas.

Splits de eieren. Klop de eidooiers met 30 gram suiker tot een lichte crème. Meng de mascarpone erdoor.

Klop in een schone kom het eiwit stijf. Voeg beetje bij beetje 100 gram suiker toe. Blijf kloppen tot de suiker is opgelost. Spatel het eiwit door het mascarponemengsel. Meng de espresso en het scheutje Tia Maria erdoor. Breek de stroopwafels in stukjes. Verdeel een kwart van de stukjes over ruime glazen, bijvoorbeeld whiskyglazen. Verdeel het mascarponemengsel erover.

Laat opstijven in de koelkast. Verhit 2 el water met 2 el suiker en roer tot de suiker is opgelost. Houd wat stroopwafelstukjes achter voor de garnering. Meng in een pannetje de rest van de stroopwafelstukjes, de stroopwafellikeur en een scheutje van het suikerwater. Laat het op laag vuur smelten. Schep dit mengsel over het mascarponemengsel. Garneer met slagroom en stukjes stroopwafel.