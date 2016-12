Siberische rendieren komen in december samen, voor de slacht

Ieder jaar drijven herders in het noorden van Siberië hun duizenden rendieren samen in de buurt van dorpen, om dieren te selecteren voor de slacht.

Het hoeden van rendieren is de belangrijkste bron van inkomsten van de Nenets, een volk in het noorden van Rusland. „Elke groep herders houdt zo’n tweeduizend à drieduizend dieren voor vlees”, vertelt hoogleraar antropologie Otto Habeck van de Universiteit Hamburg, die meermalen veldwerk deed bij de Nenets. „Ieder jaar worden die dieren eind november, begin december, bijeengedreven om dieren voor de slacht uit te zoeken.” Reuters-fotograaf Sergei Karpukhin bezocht dit jaar zo’n verzamelplaats bij het dorp Krasnoye. De foto hierboven is gemaakt op 28 november.

In totaal komen er zo’n 5.000 à 15.000 rendieren bij zo’n slachtplaats, vertelt Habeck. „De aankomst wordt verdeeld over meerdere dagen, zodat de kuddes niet door elkaar raken.” Elke kudde heeft zijn eigen brigade herders, en meerdere brigades vormen samen een onderneming, die eigen weidegronden bestrijkt. In het enorme gebied van de rendierherders (het beslaat meer dan 1.000 bij 1.000 kilometer) zijn 15 tot 20 van zulke ondernemingen.

De grote rendierkuddes komen verder alleen in juni bijeen, om de kalveren te tellen en de dieren te vaccineren. Gedurende de rest van het jaar lopen de rendieren vrij rond over de toendra, waarbij de herders hun kamp steeds verplaatsen om in de buurt te blijven. Daarnaast houdt elke groep Nenets-herders nog een kleinere kudde van zo’n 200 rendieren, dichter bij het kamp. Die dieren trekken bij toerbeurt de rendiersleden.