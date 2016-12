Schreeuw om liefde

Wie?

Thierry Baudet (1983), rechtsfilosoof, rechtse opiniemaker, mede-initiatiefnemer van het Oekraïne-referendum, oprichter en voorzitter van het Forum voor Democratie (FVD).

Waarom?

FVD wil meedoen aan de verkiezingen. Motto: ‘Op 15 maart heroveren we de democratie’. Boodschap: verbouw ons politieke systeem radicaal. Meer referenda. Uit de EU: democratie kan alleen in een natiestaat bestaan, een idee dat hij „al in 2008 had doorzien en uitgewerkt” en „dat nu begint te landen”. Nu nog over de kiesdrempel zien te komen.

Want de grote vraag is natuurlijk …

… of anderen met zijn ideeën op de loop gaan? Ja, want het is dringen op rechts, met GeenPeil (Jan Dijkgraaf) en VoorNederland (VNL) van Jan Roos, het andere gezicht van het Oekraïne-referendum.

Verwarrend?

Ja. En zó onverdiend, het verwijt dat er naast classic zoveel smaken PVV light zijn. Maar hij vecht er tegen. „Regelmatig ontvangen we vragen: wat is nou precies het verschil tussen FVD, VNL en GeenPeil?”, schrijft hij op zijn website. „Boven artikelen over Thierry Baudet (FVD) verschijnt met regelmaat een foto van Jan Roos (VNL). Of andersom. En boven een stuk over Jan Dijkgraaf (GeenPeil) zagen we laatst een foto van Roos en Baudet samen.”

Wat? Twéé mannen op een baby Steinway?

Dit is ook weer zo flauw. Die foto is gemaakt toen hij een boek over klassieke muziek had geschreven met Arie Boomsma, Van Bach tot Bernstein, „over de componisten en hun drijfveren” inclusief „smeuïge details”. Daarom ook is die foto natuurlijk ironie, maar dat wil niemand zien. De mensen verdraaien alles.

Ik zeg: Julien Blanc.

De versiercoach, voor wie Baudet het opnam: „De realiteit is dat vrouwen helemaal niet willen dat je hun ‘nee’, hun weerstand respecteert: de realiteit is dat vrouwen overrompeld, overheerst, ja: overmand willen worden.” Daarom is hij ook helemaal niet echt boos op Rutte die het ‘nee’ van het referendum negeert. Meisjes plagen, zoentjes vragen!

Jee, zo had ik het nog niet gezien.

Ja. Thierry is een open boek. Zijn verwijt dat „de westerse elites” aan oikofobie lijden, het thuisgevoel willen stukmaken en geborgenheid haten? Zijn strijd voor het verdrukte kerstfeest? De natiestaat? Het is de geborgenheid die hij zelf zoekt. Thierry Baudet schreeuwt om liefde!

Maar …

…ze gunnen het hem niet, de mensen. Als GeenStijl niet „een soort boycot [had] ingesteld” zou hij al meer peilen dan de „vier à zes zetels” die FVD nu staat, schreef hij.

Wat zegt GeenStijl?

@Pritt: „Zo goed, pianoliggende grachtenfluim met je fopdemocratische eliterukbunker?” (29 nov)