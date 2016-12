Poetins visie, in vier uur en 67 vragen

Het Nederlandse referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne? Volgens Vladimir Poetin is het een voorbeeld van Europese hypocrisie. „Er was een referendum in Nederland en nu wil Europa de uitkomsten niet overnemen. Ik wéét niet eens hoe je zoiets moet kwalificeren”, zei Poetin vrijdag met gespeelde verbazing op zijn grote jaarlijkse persconferentie.

Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen? „De verliezer zoekt problemen altijd elders”, zei Poetin fijntjes. Hij voegde eraan toe dat Obama’s regering de VS heeft „gespleten”. De Democratische Partij, die volgens hem de publieke opinie heeft gemanipuleerd, is „de betekenis van die naam kennelijk vergeten”.

Autocraat nu uit verdomhoekje

Bijna vier uur duurde de presidentiële persconferentie. In die tijd beantwoordde Poetin maar liefst 67 vragen, twintig meer dan het voorgaande jaar. Het eerste uur van de live uitgezonden marathonzitting draaide de president zich warm met gebruikelijke vragen uit de zogeheten ‘Kremlin-pool’ van journalisten over economische thema’s.

In Poetins visie loopt de westerse wereldorde op zijn einde. Te midden van de internationale verwarring over Trump, Brexit en het opkomende populisme, greep Poetin de kans zich op te stellen als lachende derde.

Ook Europa kwam uitgebreid aan bod in zijn aanval op de westerse democratie. Het conflict in Oekraïne is de schuld van de EU. Het westerse sanctieregime kreeg er flink van langs. „Ik heb altijd gezegd dat alleen gezamenlijke inspanningen terrorisme kunnen bestrijden. Maar hoe kunnen we onze inspanningen verenigen als er sancties zijn?” Het visumvrij reizen voor Oekraïners naar Europa zei hij overigens te steunen.

Ook de veranderde situatie in Syrië heeft Poetins zelfvertrouwen flink vergroot. Hij prees zowel Turkije, Iran als de regering-Assad over de inname van Aleppo. Maar: „Zonder onze deelname was het niet mogelijk geweest, en ik weet dat dit onbescheiden klinkt.” De evacuatie uit de verwoeste stad was „de grootste humanitaire operatie uit de moderne tijd”.

Halfslachtig over schandalen

Vragen over binnenlandse kwesties en schandalen kregen halfslachtiger antwoorden. Een staatsgestuurd dopingprogramma heeft nooit bestaan, beweerde Poetin in weerwil van het bewijs. Op vragen over zijn bondgenoot Igor Sechin, baas van energiegigant Rosneft, die onder vuur ligt vanwege gemanipuleerde rechtszaken tegen de media, zei hij te geloven in de onafhankelijkheid van de rechter. En, kon hij niet nalaten op te merken: journalisten moeten zich ook niet mengen in privézaken van politici.