Opnieuw 22 jaar cel voor moord op kickbokser

Ook in hoger beroep is Pat R. veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op kickbokser Volkan Düzgün. Dat heeft het hof in Den Bosch vrijdag bepaald.

Düzgün (26) werd op 12 juli 2013 van korte afstand doodgeschoten in zijn auto op de oprit van zijn woning in Veghel. Twee maanden na de moord hield de politie Pat R. aan nadat ze gesprekken van hem met vrienden had afgeluisterd. In één gesprek biechtte hij de moord op. Hij zou gezegd hebben dat hij “even voor God is gaan spelen” en toen het over Volkan Düzgün ging zei hij: “Ja, die heb ik vermoord. Waarom? Omdat ik geld wil.”

R., die ook werd veroordeeld voor drugsbezit en -handel, beriep zich tijdens zijn proces op zijn zwijgrecht. Hij hield het bij een korte verklaring waarin hij de moord ontkende.

Koelbloedige liquidatie

Het hof heeft bij het bepalen van de straf er rekening mee gehouden dat de moord het karakter heeft van een koelbloedige liquidatie en midden in een woonwijk plaatsvond.

“Het hof vindt het, net als de rechtbank en het Openbaar Ministerie, aannemelijk dat het gaat om een huurmoord, maar de verdachte heeft zich consequent beroepen op zijn zwijgrecht. Dit maakt het verlies voor de nabestaanden nog moeilijker.”

R. is al eerder voor geweldsdelicten veroordeeld en spreekt volgens het hof “met het grootste gemak over diverse criminele activiteiten waarbij geweld niet wordt geschuwd”. Ook vindt het hof dat er sprake is van voorbedachte raad.

Bekende van de politie

De 26-jarige geliquideerde Düzgün was een bekende van de politie. Hij werd eerder namelijk aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij op het kickboksgala in Zijtaart in november 2012. Na een maand vast gezeten te hebben, werd hij vrijgelaten en niet vervolgd. Er was te weinig bewijs.

Naast de moord heeft de verdachte zich ook schuldig gemaakt aan het bezit van 8,8 kilo amfetamine en ruim 200 gram hasj. Hij handelde ook enkele maanden in harddrugs.