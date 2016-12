OM in beroep in zaak-Wilders

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen Geert Wilders. Dat zegt een woordvoerder van het OM Den Haag. De voornaamste reden voor het beroep is dat Wilders zelf in hoger beroep gaat. Door dit ook te doen kan het OM de zaak in zijn geheel opnieuw voorleggen aan de rechter, in plaats van dat Wilders slechts zijn veroordeling op enkele punten aanvecht.

Wilders werd begin december veroordeeld voor discriminatie en groepsbelediging naar aanleiding van zijn ‘Minder Marokkanen’-uitspraak, maar hij werd vrijgesproken voor aanzetten tot haat en kreeg geen straf. Het OM had een boete van 5000 euro geëist. Ook werd de PVV-leider niet veroordeeld voor de opmerking op een Haagse markt in maart 2014, toen hij het had over “een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen”.

Het OM meldt nu dat het op zich niet ontevreden was met de uitspraak, maar nu Wilders ook in hoger beroep gaat legt het toch liever de hele zaak weer opnieuw voor aan de rechter.

Lees ook: Wilders schuldig aan aanzetten tot discriminatie, geen straf

Geert Wilders reageerde op Twitter dat het Rutte en het OM niet zal lukken “miljoenen mensen het zwijgen op te leggen”.