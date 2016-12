NOC*NSF wil onderzoek naar misbruik in sport

NOC*NSF wil een groot onderzoek starten naar seksueel misbruik in de sportwereld. Het onderzoek moet duidelijk maken op welke schaal seksueel misbruik in de afgelopen dertig jaar in de Nederlandse sportwereld is voorgevallen. Dat bevestigt de sportkoepel aan ANP na berichtgeving in de Volkskrant.

NOC*NSF wil te weten komen of in Nederland een groep slachtoffers rondloopt die nooit naar voren is gekomen. Als de financiering rondkomt, kunnen onderzoekers in 2017 beginnen. Het onderzoek gaat over een lange periode en wordt groot qua omvang.

Sportkoepel NOC*NSF heeft vorig jaar 215 meldingen binnengekregen van sporters over seksueel misbruik. Vorig jaar kwamen er in totaal 269 meldingen binnen, bij 80 procent was sprake van seksuele intimidatie. In 2014 kwamen er nog 186 meldingen binnen.

Misbruik Engeland

Aanleiding voor het onderzoek zijn recente gebeurtenissen in Engeland. De afgelopen weken brachten enkele ex-voetballers naar buiten dat ze in hun jeugd seksueel zijn misbruikt door Barry Bennell, de inmiddels 62-jarige jeugdtrainer en talentenscout. De 43-jarige Andy Woodward, oud-speler van onder meer Sheffield United, was de eerste die zijn verhaal vertelde. De afgelopen week meldden nog vijf spelers zich.

De Engelse voetbalbond FA stelde in november een onderzoek in naar seksueel misbruik in het voetbal. Daar hebben de laatste weken honderden voetballers gemeld over seksueel misbruik door trainers in de jaren 80. De FA opende naar aanleiding van verhalen van ex-voetballers eerder al een meldpunt over seksueel misbruik in de voetbalwereld. 429 slachtoffers meldden zich, die 155 mogelijke daders aanwezen bij 148 voetbalclubs.

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, zegt in de Volkskrant dat het voor de sport belangrijk is de eigen geschiedenis goed te kennen.

“Dat kan ons helpen om sporters te ondersteunen die nu pas met hun verhaal naar buiten kunnen of willen komen. Ik zou iedereen die zoiets is overkomen dan ook willen aanraden er zo snel mogelijk over te praten.”

Minister Schippers vindt het goed “dat de sport deze handschoen actief oppakt”, zegt ze in een reactie tegen de krant.