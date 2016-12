IOC start tuchtzaak tegen 28 Russische sporters

Tegen 28 Russische sporters die meededen aan de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji is het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een tuchtzaak gestart. De sporters worden verdacht van dopinggebruik, zo meldt het IOC op haar website.

De rechtszaak volgt op het tweede deel van het WADA-rapport over dopinggebruik in Rusland, dat eerder deze maand werd gepresenteerd. Daarbij onthulde de Canadese onderzoeker Richard McLaren dat meer dan duizend Russiche sporters betrokken waren bij de dopingfraude.

McLaren onderzocht monsters van 95 Russiche atleten. Uit de resultaten bleek dat in 28 gevallen sprake was van manipulatie van de urinemonsters. Om welke sporters het gaat, is niet bekendgemaakt. Wel is het zeker dat er dertig sporten betrokken waren bij dopingfraude op de Olympische Zomer- en Winterspelen en Paralympische Spelen.

Dopingfraude aanpakken

De Russische president Poetin droeg de regering van zijn land een paar maanden geleden op meer werk te maken van de dopingcontroles in de sport. Volgens hem dient er een nieuwe antidopingorganisatie opgetuigd te worden, inclusief laboratorium.

Het laboratorium in Moskou voorzag namelijk tientallen Russische sporters van doping en verdoezelde de positieve testen op ingenieuze wijze.

Het ingenieuze systeem bestond eruit dat ‘vervuilde’ dopingstalen elke nacht via een gat in de muur uit het officiële dopinglab werden gehaald. Daarna werden de urinebuisjes geleegd en in een geheime ruimte in het lab weer gevuld met ‘schone’ urine die maanden voor de Spelen was afgegeven door de sporters. Deze buisjes werden vervolgens teruggezet in het officiële lab zodat de inhoud de volgende dag kon worden getest.