Hollands dagboek: 2016 in persoonlijke verhalen

Colofon Fotografie Merlijn Doomernik Merlijn Doomernik (1975) fotografeerde bijna alle geïnterviewden in deze bijlage. Hij is freelance portretfotograaf voor verschillende dagbladen en tijdschriften. Doomernik groeide op in het Groningse Marum en wijt daar zijn ‘nuchtere instelling’ aan. Die eigenschap wekt het vertrouwen van de mensen die hij fotografeert, denkt hij. „Portretten maken gaat me vrijwel altijd goed en snel af, omdat ik blijkbaar iets uitstraal waardoor mensen zich snel op hun gemak voelen voor mijn camera.” Eindredactie Joke Mat, Patricia Veldhuis, Marjoleine de Vos, Frederiek Weeda, Liesbeth Carp Vormgeving Jan-Paul van der Wijk Fotoredactie Pauke van den Heuvel

Turnster Sanne Wevers, kersvers sportvrouw van het jaar, vertelt in deze interviewspecial wat vooraf ging aan haar gouden exercitie op de balk op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dat was niet alleen turnen. Ze zat in de psychologieboeken, en bekeek met tweelingzus en mede-turnster Lieke urenlang filmpjes van de Spelen van 2008 en 2012. Om „te leren van winnaars”, en om „de drang die we voelden om dát moment, die anderhalve minuut, onder controle te krijgen”.

De prestaties van de gezusters Wevers zijn uitzonderlijk. Maar ze vertellen in dit interview over iets wat je ook zonder sportieve aanleg kunt herkennen: de discipline, investeringen en leergierigheid die nodig zijn om een doel te halen.

In deze interviewspecial vertellen 28 mensen over hun 2016. Ze waren allemaal in het nieuws. Soms als winnaar – zoals AMC-directeur Marcel Levi die in Londen zijn internationale carrière als medisch bestuurder voortzet. Soms als verliezer – zoals ex-PvdA-leider Diederik Samsom. Hij vertelt over het moment dat hij begon te beseffen dat Lodewijk Asscher kon winnen in de strijd om het lijsttrekkerschap van de PvdA (zoek op: buikpijn).

Soms waren ze slachtoffer – al blijkt dat in Mumbai bij de Indiase stewardess Nidhi Chaphekar thuis een misleidende term. Zij werd bekend door een foto van haar in gescheurde kleren direct na de aanslag in maart op het Brusselse vliegveld Zaventem. Maar zij is niet veranderd, zegt de man Rupesh – de wereld kan alleen niet meer om haar heen.

We selecteerden gesprekken die over meer gaan dan winnen en verliezen. Een lezeres vertelde dit jaar waarom zij de krant leest: omdat ik wil weten hoe andere mensen het leven vastpakken. Daar gaan de verhalen van Wevers, Levi, Samsom, Chaphekar en de anderen over. Over controle, veerkracht, incasseringsvermogen.

In veel gesprekken speelt de invloed van (sociale) media een rol – vaak als factor van vervreemding of bron van ressentiment. PVV’er Ronald Sørensen verheugt zich op een opstand, omdat hij zich al jaren rekent tot de mensen naar wie ‘de zittende macht’ van media en politici niet luistert. Schrijver Jessica Durlacher ontleedt haar eenzaamheid, onder meer veroorzaakt door reacties in media.

De Britse acteur James Nesbitt heeft het poëtisch over ‘a sense of otherness’: het besef dat anderen écht anders doen en denken. Hij zegt dat over actrice Thekla Reuten, die een jaar in gesprek bleef met Hans Steketee – hem vertelt hoe ze voor elke rol weer ‘anders’ wordt. A sense of otherness, empathie, toegang tot een andere wereld. Ook interviews kunnen dat geven. Soms is anderhalve minuut al genoeg.